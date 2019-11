“Debemos tener un año competitivo para llegar de la mejor manera a los Juegos”

Luego de la lesión de Ignacio Mendy, el jugador de Pucará Felipe Del Mestre fue convocado para representar a Los Pumas 7’S, en el arranque de la nueva temporada del Circuito Mundial. “Ser parte del Seven siempre me alegra y espero estar a la altura que se merece”, resaltó el back, aunque lamentó la baja de su compañero.

“Recibí la noticia con mucha alegría, siempre es lindo estar con este grupo porque nos llevamos todos muy bien y son todas excelentes personas. La razón de haber sido citado obviamente no es para celebrar, porque lamentablemente me llamaron porque Kiki se va a operar el hombro, pero no hay dudas de que va a volver más fuerte que nunca después de la lesión”, expresó Del Mestre, en diálogo con Info Región.

Los comandados por Santiago Gómez Cora ya se encuentran en Dubai, donde se llevará a cabo la primera etapa del Circuito Mundial, mientras que la segunda será en Ciudad del Cabo. Dentro de la lista de 14 convocados, apareció sobre la hora la figura del back de Pucará, para sustituir la baja de Mendy.

Del Mestre, al igual que sus compañeros, estuvo llevando adelante una intensa pretemporada con el objetivo de revalidar el oro conseguido en los Panamericanos. “Fue la primera pretemporada larga que tuvimos con el Seven y fue algo muy positivo, más que nada para equipararse físicamente al resto de los equipos, que siempre tienen mejor preparación”, evaluó.

La competencia

El seleccionado comenzará su travesía, cuando enfrente el próximo 5 de diciembre a Francia desde las 14:10. Luego le restará medirse ante Fiji y Japón, en los siguientes dos días, para cerrar la fase de grupos. “Este es el primer paso que hay que dar y el primer objetivo a cumplir para luego seguir avanzando”, sostuvo.

“Tenemos que tener un año competitivo, para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Estas etapas intermedias son pruebas para el equipo y especialmente para cada uno. Individualmente sirve para notarse y para empezar a ganarse el lugar”, enfatizó Del Mestre.

En ese marcó, no dejó de destacar que el objetivo a largo plazo son los Juegos de Tokio 2020 aunque también apuntó a quedarse con alguna de las etapas del Circuito. “No se nos da el Oro hace mucho tiempo. Tuvimos varias finales y medallas en los últimos años, pero todavía no logramos conseguir el oro y eso es un punto a trabajar”, subrayó.

Pucará

Tras ser convocado para Los Pumas 7s, el fullback tuvo que separarse de Pucará, un día antes de competir por el seven de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). “Siempre que puedo estar y dar una mano lo hago, porque tengo mis amigos de toda la vida y es un lugar donde me siento comodísimo, aunque muchas veces me duele no poder estar, pero las dos cosas no se pueden”, manifestó.

En esa línea, explicó que sus entrenamientos en el Club, no le dejaron presenciar la primera parte de la pretemporada con la selección. “Fue una decisión que hablamos con Santi, pero yo también era consciente de que acá se estaban preparando todos y no me podía poner al nivel de ellos”, contó Del Mestre.

“Cuando me fui del equipo, sabía que capaz perjudicaba a Pucará al no estar, pero en el club lo tomaron todos con mucha alegría y me mandaron muchos mensajes de felicitaciones”, sentenció el jugador nacido de la cantera de Burzaco.