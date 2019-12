Carranza: “Fue una decisión difícil irme del club pero tenía que tomarla”

El delantero Julián Carranza se despedirá este viernes de Banfield en el partido ante Independiente ya que en 2020 continuará su carrera en el Inter de Miami. “Hace muchos años que estoy acá y fue una decisión difícil irme del club, pero tenía que tomarla”, explicó el juvenil de 19 años, quien está transcurriendo su última semana de entrenamiento con el Taladro.

A mediados del año, Banfield había acordado la venta del jugador por alrededor de seis millones de dólares. Sin embargo, Carranza continuó en en el equipo hasta fin de año y este viernes ante Independiente, disputará su último encuentro en el Taladro.

“Es la última semana y gracias a Dios estoy bien, tranquilo y disfrutando lo último que me queda. Me toca despedirme de visitante, quería hacerlo de local, pero no se dio por las cinco amarillas. Aún así, ya estamos mentalizados en el partido que viene y en tratar de hacerlo de la mejor manera”, manifestó el juvenil, en diálogo con Info Región.

Pese a que no pudo disputar el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, desde el club le otorgaron un reconocimiento en el Florencio Sola. “Siempre el cariño de la gente es lindo, es bueno y no lo venía teniendo mucho, pero el partido con Lanús quedó reflejado y estuve muy contento con los aplausos”, celebró.

Su paso por Banfield

El delantero tuvo su debut oficial en 2017 y en total suma 38 partidos con el Taladro. Si bien por lesiones, alterno su titularidad bajo el mando de Hernán Crespo, logró afianzarse con la llegada de Julio César Falcioni.

Durante ese lapso convirtió en 8 ocasiones, contando el último ante Lanús, que le permitió a Banfield quedarse con el clásico del Sur. “Hace muchos años estoy acá y fue una decisión difícil irme del club, pero tenía que tomarla, agarrar nueva ruta, nuevos caminos y no me queda más que palabras de agradecimiento”, expresó Carranza.

Además, su buen rendimiento, le permitió ser convocado en varias ocasiones a seleccionados juveniles y también fue citado al Sub 23 que dirige Fernando Batista de cara al Preolímpico del próximo año en Colombia.

Cierre de año

De cara al duelo que se disputará en el Estadio Libertadores de América, el delantero aseguró: “Contra Independiente vamos a intentar buscar dónde se abren los espacios, para poder sacar rápido una ventaja”, resaltó.

“En los promedios ya no estamos pensando tanto, pero somos conscientes de que estamos ahí abajo. Con los triunfos que conseguimos y los resultados de los otros equipos, estamos saliendo a flote. Este es un buen partido para seguir sumando y así alejarnos un poco más”, sentenció.