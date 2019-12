Sumar para el Reducido, el objetivo de Talleres ante Sacachispas

Talleres de Remedios de Escalada ultima detalles pensando en el partido del lunes, desde las 21:10, en el que recibirá a Sacachispas para cerrar el torneo Apertura de la Primera B. Los de Rodolfo Della Picca realizaron un buen certamen y lograron la clasificación a la Copa Argentina, por lo que el objetivo inmediato antes del descanso será ganar para darle una alegría a su gente y sumar en la tabla general.

Con ese contexto favorable, Juan Manuel Trejo, en contacto con Info Región, analizó: “En los últimos partidos no hay que relajarse. A veces te pasa por la cabeza que se vienen las vacaciones y es la última fecha, asimismo el equipo está metido y con la cabeza en Sacachispas. Queremos sumar para pensar en el Reducido”.

Por el buen camino

Talleres igualó en la última fecha sin goles como visitante de Almirante Brown y dejó pasar una buena oportunidad de pelear por quedarse con la primera parte de la temporada. Asimismo, desde la interna del plantel son conscientes del buen trabajo que realizaron en el último tiempo, por lo que aspiran a sostener la marcha.

“Venimos de varios partidos sin perder y sumando. El equipo está muy bien, la clasificación es un plus para todo el esfuerzo que hicimos en el semestre. En el arranque nos dieron por muertos, pero nos fuimos conociendo y eso nos ayudó, como también la llegada de Della Picca”, manifestó Trejo.

En paralelo, el ex Independiente destacó el trabajo del cuerpo técnico: “Desde que llegó (Della Picca) nos propuso un cambio en la mentalidad. Cuando venís golpeado pensas que haces todo mal pero entendimos que teníamos con que salir adelante. En esta actualidad el equipo está bien y funciona”.

Regreso

Alejado de las canchas por motivos personales, Trejo debió recurrir a otros trabajos lejos del fútbol profesional, hasta que el Tallarín le abrió las puertas y le permitió volver a la actividad en el inicio de la vigente temporada.

El jugador fue una de las piezas claves en la levantada del albirrojo, además de ser una fija entre los once titulares. “Viví estos meses de la mejor manera, estuve mucho tiempo sin jugar y volver al ruedo sin una pretemporada cuesta un poco más que al resto. Estoy contento porque me abrieron las puertas en Talleres y el cuerpo técnico anterior (conducido por Adrián Czornomaz) apostó por mí. Muchos no confiaban en que pudiera estar en ritmo, pero me esfuerzo demasiado para mostrar el juego que uno sabe hacer”, concluyó en charla con este medio.