“Nos amenazaron con darnos de baja”, denunció Tarsia

El sábado las chicas de El Porvenir cayeron por 4 a 0 con Independiente pero eso no fue lo más importante, ya que las jugadoras manifestaron su malestar por la difícil situación que atraviesan e incluso aseguran que está en riesgo la continuidad del equipo. “Nos amenazaron con darnos de baja”, advirtió la capitana, Solange Tarsia.

Aseguró que pese a que pasaron varios días todavía “no se comunicó nadie del club” y eso que hubo “mil llamados de todos lados”. “Pero del club no”, insistió. También apuntó que todavía no cobraron el sueldo que debían tener depositado el 4 de diciembre.

La capitana del conjunto de Gerli remarcó que no tienen técnico y aún no saben “cómo van a seguir”. “No sabemos si vamos a entrenar esta semana, si ya terminamos este sábado y no nos vemos hasta enero que arrancaríamos de nuevo. No tenemos ninguna información”, disparó.

EL RECLAMO

Las malas condiciones para las chicas de Gerli vienen desde “mitad de junio”, y tras el reclamo, no recibieron ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Uno de sus reclamos fue que no las dejan usar la cancha oficial y que recién el jueves pasado, les permitieron entrar al estadio.

“Estamos trabajando sin materiales: no tenemos pelotas, no entrenamos en la cancha de El Porve, tampoco tenemos pecheras, ni botellitas de agua cuando jugamos los partidos”, subrayó la capitana.

“Tomamos la decisión de salir a hablar ahora porque queríamos esperar a que terminara la primera parte del torneo, para que las cosas no se nos hicieran más difíciles”, concluyó.