Kicillof busca declarar la emergencia económica, social, productiva y energética

“Dada la situación económica, social, productiva y en función de los índices de desocupación y pobreza y la paralización del sector productivo es que pedimos estos mecanismos para agilizar fondos y que lleguen a los sectores que más lo necesitan”, justificó Magario.

La vicegobernadora luego advirtió: “Si no reactivamos la producción y ponemos en marcha mecanismos que acompañen a los productores, no vamos a reactivar esta provincia, no vamos a salir de esta grave crisis en que estamos”.

Bianco, por su parte, graficó con números esa crisis al detallar que en la provincia de Buenos Aires “hay un 12,7 por ciento de desocupación que suponen unos 845 mil desocupados; un índice de pobreza de 38,4 por ciento, es decir 5.500.000 millones de pobres; un índice de indigencia del 8,7 por ciento lo que implican un 1,250.000 personas con problemas para satisfacer sus necesidades básicas”.