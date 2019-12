“El grupo no está conforme”, admitió Bogino

La primera parte de la temporada no fue la esperada para Brown de Adrogué. Finalizó en el puesto 14 de su zona, a solo tres unidades del último, All Boys. Al realizar un balance, el defensor Ignacio Bogino reconoció que “el grupo no está conforme”.

Brown: Pese a la campaña “irregular”, Vico apunta al Reducido En diálogo con Info Región, agregó que “las expectativas eran otras”. “Tuvimos muchos altibajos en el juego y no quedamos en la ubicación que queríamos para afrontar esta segunda etapa”, subrayó. Aunque el defensor también resaltó que afrontaron la última parte del torneo de “buena manera” y así “se pudieron asentar las bases para poder hacer una buena pretemporada y encarar el año que viene de la mejor manera”. Bogino, con respecto a lo positivo del equipo durante el torneo, remarcó la “intensidad del trabajo” y también “el grupo”.

A su vez, se refirió a las complicaciones que obstaculizaron el mejor funcionamiento de Brown. “Uno de los factores que nos costó fue acomodarnos y conocernos, al ser un equipo con una formación totalmente nueva”, indicó.

Lo que viene

No obstante, el defensor del Tricolor, señaló que el equipo ya pudo acomodarse y fue optimista para el próximo año. “Eso ahora ya no es más una excusa y con una buena pretemporada, y con conocimiento real de todos los compañeros, de los nuevos que llegaron al club, vamos a hacer una segunda mejor parte de este torneo”.

Actualmente, el equipo de Adrogué se encuentra de vacaciones y se preparará de la mejor manera posible para afrontar la pretemporada con la mente puesta en lograr clasificar al Reducido.