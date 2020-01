“No se logró cumplir con la expectativa”, lamentó Cores

San Albano cerró un año irregular en la Primera A y no pudo meterse dentro de los primeros puestos del campeonato. “Al principio nos veíamos como uno de los equipos más fuertes del torneo, pero no se logró cumplir con la expectativa”, evaluó su back Patricio Cores.

A pesar del buen comienzo de temporada, los de Corimayo no pudieron mantener su nivel a la largo del torneo y cerraron el año en la mitad de la tabla, con 58 unidades. “Nos proponíamos estar en lo más alto, pero a medida que avanzaba el torneo, el objetivo ya no era ascender sino mantener la categoría”, explicó Cores.

“A principio de año nos veíamos como uno de los equipos más fuertes del torneo, pero no se logró cumplir con la expectativa y se nos terminó complicando bastante. Terminamos bajando mucho nuestro nivel y ojalá el año que viene lo podamos revertir”, sostuvo el back, en diálogo con Info Región.

Vale destacar que para la próxima temporada ya no estarán bajo el mando de Nicolás Lualdi, quien dejó su cargo al terminar el campeonato. En su reemplazo llegó un head coach conocido por la institución, Diego Bongiovano, junto a su preparador físico Eduardo Tejera.

El balance

“Empezó siendo un buen año, tuvimos varias victorias al hilo donde a pesar de las desconcentraciones o indisciplinas, ganábamos los partidos. Pensábamos que esas falencias iban a ir mejorando en el año y cada vez estaríamos más alto, pero no lo logramos revertir y terminó siendo un año como fue, quedando a mitad de tabla y por momentos, peleando para no entrar en el repechaje del descenso”, lamentó el juvenil.

Con un total de 12 triunfos, 13 derrotas y un empate, San Albano concluyó en la octava posición del torneo. Sin duda un punto de inflexión fue la derrota en el clásico ante Lomas Athletic, donde le costó volver a encontrar la regularidad. “En los primeros partidos la razón principal por la cual ganábamos era la fortaleza en la defensa y eso fue decayendo a lo largo del año”, analizó.

Sin embargo, a pesar de no verse la mejor imagen del conjunto del Sur del Conurbano, Cores celebró su presentación en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): “Logré jugar un buen nivel la mayoría de los partidos del año, algo que no venía teniendo desde que subí a Primera. No había llegado a tener un buen juego o a sentirme cómodo con lo que venía haciendo. Hoy estoy bastante contento, se me dio para jugar un par de partidos siendo titular y los pude desarrollar con confianza y sintiéndome a la altura”.

La pretemporada

El plantel ya se encuentra licenciado hasta fines de enero, cuando retomará las prácticas con el nuevo entrenador. “Diego es una persona que siempre ama el club y le da todo, además ya tiene experiencia de entrenador, sabe lo que es el manejo de un equipo, lo que se juega en el torneo y conoce a los rivales”, resaltó Cores, y manifestó que él “le está muy agradecido” por hacerlo debutar en Primera en 2017.

Sostuvo que en la pretemporada también aprovecharán la llegada de Tejera y el nuevo gimnasio con el que contará el plantel. “El principal foco es mejorar el tema físico, algo que en el año nos sentimos un poco inferiores frente a algunos rivales”, sentenció.