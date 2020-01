Con la pretemporada en marcha, advierten que “Banfield no va a dar nada por perdido”

Las Taladritas arrancaron el jueves la pretemporada, con la ilusión de extender el buen andar que mantuvieron durante las primeras trece fechas. “Banfield no va a dar nada por perdido, somos un grupo muy unido y esa es nuestra virtud”, resaltó su defensora Yésica Sobrado, de cara a la etapa decisiva del torneo, en la que buscarán asentarse en la Zona Campeonato.

Luego de un gran comienzo en la Primera B del fútbol femenino de la AFA, las comandadas por Indiana Fernández cerraron su año en la quinta posición, con 27 unidades. “Estar en los primeros puestos sigue siendo el objetivo, poder mantenernos en lo alto de la tabla”, aseguró Sobrado, en diálogo con Info Región.

“Todas teníamos ganas de arrancar, te acostumbras a pasar todos los días dentro del club que empezás a extrañar. Vamos con muchas ganas de seguir aprendiendo y mejorando día a día. El foco es seguir como estamos, dándolo todo en cada partido. Banfield no va a dar nunca nada por perdido, somos un grupo muy unido y esa es nuestra virtud”, destacó la defensora.

Las chicas del Albiverde retomaron el jueves por la tarde los entrenamientos en el Campo de Deportes de Luis Guillón, en vista al cierre de la Fase Clasificatoria. De las 13 fechas disputadas, sólo perdieron dos partidos y si logran mantener el rendimiento pelearán la Zona Campeonato, en busca del ascenso a Primera División.

El balance

En el arranque de la pretemporada, la lateral hizo un análisis de lo que fue esta edición de la segunda categoría del femenino y en relación al grupo consideró: “El rendimiento fue muy bueno por la muestra de actitud que tuvo el equipo y el objetivo en común”. Además, remarcó que la clave fue mantenerse “unidas por sobre todo”.

“No siempre imaginás que vas a tener un buen arranque ya que fue un 2019 de muchísimos cambios, con nuevas compañeras y nuevo cuerpo técnico, pero siempre nos mantuvimos juntas y eso nos hizo mucho más fuertes, dentro y fuera de la cancha” , analizó.

Vale destacar que en el arranque del torneo, Fernández debutó como entrenadora en reemplazo de Juan Alonso. Ella comandó la segunda presentación de las Taladritas en los torneos de la Asociación de Fútbol Argentino.

El balance personal

Sobrado manifestó que “Banfield es como una segunda casa” y si bien falta para la incorporación de jugadoras, sostuvo que por el momento se quedará en el club. “No veo la posibilidad de irme, no podría integrarme a otro grupo que me guste tanto como este, acá están mis amigas, es lo que elijo y lo que me gusta”, sentenció.