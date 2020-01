Daniel Osvaldo: “Yo no me fui de Boca, me echaron”

Banfield dio la sorpresa en este mercado de pases al incorporar al delantero Daniel Osvaldo, quien estuvo retirado del fútbol profesional durante tres años. “Me vino bien tomar un respiro del ambiente, para volver con todas las ganas”, aseguró el atacante, y destacó al apoyo que le brindan desde el Taladro para su rápida adaptación a la competencia.

“Yo no me fui de Boca, me echaron. Después tomé la decisión de dejar el fútbol porque estaba muy agobiado con todo el ambiente y por cómo me habían tratado en el club. Me vino muy bien estos años para tomar un respiro y volver con todas las ganas”, resaltó Osvaldo, en conferencia de prensa.

Los comandados por Julio César Falcioni comenzaron esta mañana la parte más intensa de la pretemporada, donde el plantel quedará concentrado en el Campo de Deportes de Luis Guillón. Por el momento, el único refuerzo confirmado fue el delantero con pasado en Europa, que se había retirado del fútbol tras quedar apartado del plantel xeneize.

“Les agradezco a Julio y al club que me dieron esta oportunidad de volver, sé que no es fácil agarrar un jugador después de tantos años de inactividad”, manifestó el delantero. Además, tras el revuelo que generó su regreso, resaltó que “todo el ambiente del fútbol brindó mucho cariño” y que eso le confirmó que “había tomado la decisión correcta”.

Puesta a punto

Después de las idas y vueltas, Osvaldo firmó contrato por un año en Banfield. “Ya me venía rondando en la cabeza la idea de volver, lo charle con mi familia y amigos, y cuando se dio está oportunidad no lo dude”, aseguró.

En ese marco, apuntó que pensaba que le “iba a acostar mucho más volver”, pero que sin embargo “la adaptación fue rápida”, ya que por el momento viene trabajando a la par del grupo. “La recuperación tiene que ver mucho la cabeza, estoy con unas ganas bárbaras, como un nene que recién va a debutar”, expresó.

Osvaldo no dejó pasar su integración al grupo, que lo “recibió muy bien, tanto los grandes como los chicos y el cuerpo técnico que siempre tiene buena onda y eso es fundamental”. El cantante de Barrios Bajos ya llevó su guitarra a los entrenamientos, donde tocó junto a Sebastián Dubarbier, Jonás Gutiérrez y Esteban Conde.

“A los jóvenes del club voy a aportarles el ejemplo del trabajo, que eso siempre lo tuve, por más que acá en Argentina me hicieron hacer quedar como que no era profesional y la verdad que sí no sos profesional, no jugas doce años en Europa y seis en la Selección Italiana. Pero voy a dar el ejemplo con el trabajo, los horarios y laburar con alegría”, subrayó.

Falcioni sobre su llegada

En rueda de prensa, el entrenador aseguró que vio muy bien la adaptación física del goleador, aunque sostuvo que lo llevarán de a poco. “Esperemos que podamos acondicionarlo después de este parate tan grande que tuvo y ayudarlo para que pueda volver a rendir. Tenemos muchas expectativas porque ha jugado en las mejores ligas del mundo. Ojala podamos contar con su mejor versión”, anhelo Falcioni.

Asimismo, destacó que será parte de los amistosos ante Godoy Cruz y Atlético Tucuman, el 14 y 17 de enero, respectivamente. “El está disponible, vamos a ir viendo con el día a día, pero hasta hoy ha respondido muy bien”, sentenció. El ex Boca había asegurado que en lo personal, su objetivo es estar “100 por ciento a disposición, para cuando lo decida el entrenador, pueda jugar”.