Kicillof advirtió que Juntos por el Cambio “defiende a los sectores más concentrados”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que Juntos por el Cambio “no defiende a la clase media, sino a los sectores más concentrados”, al volver a cuestionar las modificaciones introducidas por la oposición a la ley impositiva sancionada en la Legislatura.

Las Cámaras bonaerenses aprobaron la ley impositiva 2020 El mandatario aseguró que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había enviado originalmente a las Cámaras “no hacía más que actualizar por inflación del año pasado el mismo volumen de recaudación”. “Pero la oposición tiene mayoría absoluta en el Senado, con lo cual introdujo unilateralmente modificaciones que beneficiaron a sectores muy específicos: los operadores de cable, importadores y grandes exportadores, y los que tienen las propiedades más grandes de la provincia con un descuento mayor”, prosiguió. Evaluó que ello “desfinancia” a la provincia y “beneficia al sector más concentrado” pero remarcó que su administración decidió aprobar la norma de todos modos porque “necesita” la ley impositiva.

“Nosotros tratamos de darle mayor progresividad (a la estructura tributaria) y ellos se la disminuyeron un poco. No obstante, aunque lo intentaron, no pudieron dar vuelta el espíritu original”, evaluó.

Sostuvo luego que esa actitud no lo sorprende “porque cuando fueron gobierno trabajaron muy fuerte para el sector más concentrado y corporativo” y que, en esa línea, “ahora legislan específicamente para ese sector”.

“Quiero que quede claro que no es que nosotros no dialogamos, sino que no estamos de acuerdo con esa decisión. No es que ellos defienden a la clase media, sino que defienden a los sectores más concentrados y deberían decirlo a cara descubierta”, enfatizó.

Por último, volvió a negar que la iniciativa enviada por su administración contemplase un “impuestazo” y graficó que “si se aprobaba la Ley tal cual” la enviaron originalmente “con puntos y comas”, la “recaudación iba a ser la misma que el año pasado ajustada y actualizada por la inflación que deja Macri, que es del 55%”.