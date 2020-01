Cantero advirtió que el estado en el que encontró el Municipio es “peor de lo esperado”

“Los vecinos no se equivocaron al elegir un cambio para el distrito. Cuando asumí la situación fue peor de lo que esperaba, actualmente estamos estudiando todas las áreas ya que no se atendieron los servicios indispensables para los vecinos. En Presidente Perón hay muchas calles que no están asfaltadas y muchas maquinarias viales que fueron rematadas y eso hace que no se puedan limpiar los canales y zanjas”, advirtió la jefa comunal en diálogo con Info Región.

Cuestionó, además, que “en seguridad hay un centro de monitoreo obsoleto” por lo que “hay mucho trabajo por delante”.