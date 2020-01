De cara a la paritaria nacional, Trotta apostó a debatir con “franqueza”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que se debatirá “con franqueza” con los representantes de las 24 jurisdicciones educativas y los cinco sindicatos nacionales en el primer encuentro de la paritaria nacional docente, que tendrá lugar el jueves.

“El jueves, con representantes de las 24 jurisdicciones educativas y cinco sindicatos nacionales, queremos empezar a debatir con franqueza y mirándonos a los ojos, planteando los enormes desafíos que nuestra escuela tiene porque a la escuela le pedimos todo pero le tenemos que dar muchísimo más: consenso, sostener las políticas a lo largo del tiempo y también dinero para que nunca más pase lo que pasó en Moreno”, aseguró el funcionario en el marco de un acto en Merlo junto al gobernador Axel Kicillof; la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; y el intendente Gustavo Menéndez.

Recordó a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar que fallecieron al explotar la escuela 49 de Moreno. “Esta nueva épica educativa sólo la podemos construir a partir de un consenso profundo que trascienda las diferencias políticas, aprendiendo que nuestro horizonte es la educación”, señaló Trotta, al tiempo que bregó por una escuela que “permita romper con la realidad de cuna de niños y niñas”.

Los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, entablarán este jueves las primeras negociaciones de la paritaria nacional docente con los gremios educativos de las 24 jurisdicciones nacionales.

En lo que respecta al programa “Escuelas a la obra”, el ministro precisó que la presencia de funcionarios nacionales es para dejar en claro el “compromiso” del presidente Alberto Fernández. “Somos un mismo gobierno y tenemos que transitar de manera conjunta enormes desafíos en común”, explicó, y reconoció a los intendentes que “en los momentos en que la Argentina se rompieron acuerdos sustantivos, dijeron presente para suplantar la ausencia del Estado provincial y nacional”. “También estamos acá para reconocer a nuestros maestros y maestras que asumen todos los días el desafío de la educación pública y la construcción de conocimiento para transformar nuestra sociedad”, apuntó.

En otro tramo de su discurso, recordó la reducción de la inversión en materia educativa durante los últimos cuatro años. “En un momento, la Argentina se animó a trazar un camino común en el campo educativo. La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (en 2005) implico que todos los argentinos asumamos el desafío de la inversión prioritaria en educación: el horizonte de invertir el 6 por ciento de nuestra riqueza en educación”, señaló, y dejó en claro el esfuerzo que hizo falta para llegar a ese punto porque “eso (la inversión) se logró recién en 2015”. “De ese momento de esfuerzo, que sintetizaba un horizonte de camino en común, empezamos a retroceder. Del 6 por ciento, finalizamos el 2019 con una inversión del 4,8 por ciento”, lamentó.

“Es ahí donde podemos comprobar que si no sostenemos los consensos y compromisos entre todos, nuestra escuela no puede dar la respuesta necesaria frente a un océano de desigualdad que hoy transita la Argentina”, analizó, y amplió: “Después de la lucha contra el hambre no debería haber más prioridad que nuestra escuela y la educación publica”.