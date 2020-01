Reestructuración de la deuda: Massa recibió a gobernadores de Juntos por el Cambio

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este martes con gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de bloques parlamentarios de ese espacio quienes adelantaron su “voluntad de acompañar” el proyecto de Restauración de Sustentabilidad de la deuda externa, pero reclamaron que el Gobierno se comprometa a tener en cuenta las deudas que las provincias mantienen con el Tesoro y la Anses.

El proyecto de reestructuración de la deuda obtuvo dictamen en Diputados “Queremos un compromiso público del Ejecutivo de que el tema de la deuda de las provincias con la Nación se va a abordar, que tenga un marco de previsibilidad, y no que tengamos, por un lado, la búsqueda de la solución al endeudamiento en dólares de la Nación y, por otro lado, que las provincias sigan con sus problemas de deuda”, apuntó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Presencias El reclamo de los referentes opositores fue presentado ante Massa, en un encuentro que se realizó en el despacho del titular de la Cámara baja y que reunió a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Corrientes, Gustavo Valdés, además del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De la reunión -a la que se sumó después el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- participaron, además de Negri, el referente del PRO Álvaro González; Alfredo Cornejo, por la UCR; y Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica.

Negociación

Negri ofició como uno de los voceros del encuentro, que duró una hora. “Lo que nosotros queremos es previsibilidad y no discrecionalidad porque hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a ATN y otras no. A algunas se les facilita prórrogas de deudas con la Anses y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos”, graficó.

Entre los ejes que propone la oposición incluir en el texto del Poder Ejecutivo está la autorización a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración de sostenibilidad y prorrogar hasta diciembre de 2024 los vencimientos de capital e intereses de las deudas que por todo concepto tengan las provincias con Nación (incluidas deudas con el FGS- Anses), entre otras cuestiones.

También, plantean que se autorice a las provincias a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos, cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal.

Consenso

Massa, por su parte, se refirió a la reunión a través de su cuenta de Twitter y consideró: “Sería muy importante que esta Ley tenga un enorme consenso y le muestre al mundo y a los sectores financieros que tenemos la vocación de resolver nuestra deuda, sin afectar la actividad y el trabajo de los argentinos”.

“Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme y es importante que ese esfuerzo también venga acompañado por un camino de recuperación de la economía y por gestos de grandeza y humildad de parte de toda la dirigencia política”, expresó.