“Quedó en claro que había plata para pagar”, sostuvo Sterli

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Guillermo Sánchez Sterli aseguró que con la decisión de pagar la deuda con recursos propios adoptada por el gobernador Axel Kicillof, “quedó en claro que había plata para afrontar el vencimiento”. Por otra parte, se expresó a favor de los lineamientos que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la deuda pública al afirmar que “hay que acompañar, porque la reestructuración hará que no se caiga en default”.

“Me parece que es oportuno tratar de acompañar ese discurso porque si se reestructura la deuda, no caemos en default y se beneficiarán los bonaerenses. No es momento para poner trabas ni empezar a criticar cuando se está en un proceso de negociación. Lo que la oposición está intentando hacer es apoyar al Gobierno para que se reestructure la deuda y que tenga las mejores herramientas para poder conducir el gobierno”, opinó el diputado bonaerense en diálogo con Info Región

Sobre el pago de la deuda con fondos propios, Sterli señaló que “quedó en claro que se tenía razón y se ha dejado la plata para afrontar las cuentas de los primeros pagos.” “Hubo muchos relatos en torno a que nosotros poníamos palos en la rueda, la realidad marco que la ex gobernadora (María Eugenia Vidal) dejó las cuentas claras”, enfatizó.

El diputado puntualizó que ahora “hay que resguardar los recursos responsablemente, el gobierno de turno debe ser responsable en aplicar prioridades con son las pautas de políticas públicas claras y rendir los gastos correspondientes”, y subrayó que el rol de la oposición es verificar “que no se malgasten los recursos, siempre actuando en beneficio de los bonaerenses”.

Presos políticos

Sánchez Sterli no quiso involucrarse en la polémica sobre la existencia de presos políticos en la Argentina, heredados de la gestión de Mauricio Macri, que invadió al oficialismo en los últimos días, al afirmar que “prefiere no meterse mucho en ese tema” y que no cree que “la discusión gire en torno a si hay o no presos políticos ya que sería minimizar la actuación de la Justicia”. Además, opinó que “en cada caso hay que analizar quién lleva la causa, qué elementos de prueba hay, y sobre todo ver las prisiones preventivas”.

Discusión entre Berni y Frederic

El funcionario se refirió a las discusiones que se dieron entre el ministro de Seguridad provincial y su par Nacional Sabrina Frederic.

“Se tendrán que poner de acuerdo, porque la inseguridad es un tema muy delicado como para que no haya sintonía y se trabaje en equipo entre municipios, Provincia y Nación. Tengo la esperanza de que se pondrán de acuerdo para que todos los argentinos tengan seguridad”, se entusiasmó.

Con todo, destacó la gestión anterior en materia de seguridad donde, a su criterio, “estuvieron claras las prioridades de la (ex) Gobernadora que junto con el (ex) ministro Cristian Ritondo llevó a cabo un gran recambio en la policía bonaerense, en su formación, se compraron chalecos y mejoras en los destacamentos”, valoró.

Por último, sobre repensar los liderazgos del partido, Sterli afirmó que “no hay disputas de liderazgos” en el PRO y que “María Eugenia Vidal, deberá seguir conduciendo el espacio”.