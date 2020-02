Cammilleri: “El municipio hace lo que puede”

Luego de la marcha contra la inseguridad que el jueves a la noche congregó a decenas de vecinos de Esteban Echeverría, el concejal Angel Cammillieri, por Frente de Todos de ese distrito, aseguró que “el municipio está haciendo lo que puede” porque la seguridad “depende de la Provincia”, y destacó que “no hubo una buena política sobre ese tema en la gestión anterior”.

En diálogo con Info Región, el concejal insistió en que “la seguridad depende exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, el municipio colabora en el mantenimiento de los vehículos, compra de combustible y alquileres de comisarías y destacamentos”, y “está haciendo todo lo que puede”.

En ese marco, explicó que desde el Ejecutivo municipal, se “destinaron fondos para mantener y reparar vehículos e incluso para compra de móviles policiales para poder cubrir aquellas zonas donde los patrulleros no llegan porque no dan abasto o porque no están en circulación”.

Además, informó que el distrito cuenta con varias herramientas que contemplan desde la “colocación de cámaras de seguridad en aquellos lugares donde haya escuelas, unidades sanitarias, esquinas transitadas y espacios con gran concentración de vecinos. También hay centros de monitoreo muy complejos que funcionan con cámaras de seguridad.”

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales hay tantos hechos delictivos, Cammillieri culpo a la gestión provincial anterior porque “no hubo una buena política en materia de seguridad.”

Mala gestión de Cambiemos

“Cuando asumió Mauricio Macri, la policía funcionaba en conjunto con la local, cuyas funciones eran trabajar dentro del distrito de acuerdo a zonas ya que de esa forma conocían los lugares donde transitaban. Luego modificaron las medidas y comenzaron a usar esa misma fuerza para otros operativos fuera del ámbito específico, por ende, mermó la cantidad y quedaron al descubierto algunas zonas”, reseñó.

Para cerrar, el concejal informó que desde el municipio se “están manteniendo reuniones con los vecinos, que entre los principales reclamos advierten sobre “robos en los barrios y presencia motochorros” En ese marco, reveló que “se realizó una reunión con los vecinos de Luis Guillon , se alcanzó a armar un grupo de Whatsapp en conjunto con los jefes policiales para que haya más agilidad en el momento de accionar. De todas formas, también hay que hacer la denuncia correspondiente al 911, para que quede registrado”, indicó.