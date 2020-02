Forcherio fue convocada a Las Leonas: “Es un sueño que tengo desde los 5 años”

La defensora del Lomas Athletic María Emilia Forchiero fue convocada para integrar la Selección Argentina de hockey femenino. En diálogo con Info Región, manifestó que “desde los cinco años” sueña con ser parte de Las Leonas.

“Siempre estaba esa cuota de esperanza o de fe de que imaginaba que podía pasar. Lo soñé muchísimo, porque cuando lo soñás siempre imaginás que te puede pasar y sobre todo cuando te esforzás y trabajás duro para que ese sueño se cumpla y no quede solo en un sueño o en una imaginación”, remarcó en contacto con este medio. Es por esto que Forcherio siempre trataba de estar “preparada” por si ese momento llegaba y, finalmente, sucedió.

El llamado

Hace 15 días, la jugadora del Tricolor recibió el llamado y, esa misma tarde, fue a entrenar. “Fui a una prueba y al otro día me dijeron que tenía que estar para entrenar y que me tenía que sumar al equipo”, profundizó, al tiempo que contó que “las primeras tres noches” no durmió y hasta le “costaba comer”.

“Te cambia la vida, es un cambio brusco, sobre todo cuando tenes tu vida más o menos armada”, comentó, y remarcó que ella es una persona “bastante estructurada” y desde el primer minuto “todo fue un aprendizaje”.

De ahora en más

Después de tanto desearlo la jugadora del Lomas ya es una leona y actualmente se encuentra con el equipo en Oceanía realizando los primeros entrenamientos de cara al primer partido programado con Nueva Zelanda por la FIH Pro League.

“Lo esperé muchísimo y ahora que me toca quiero disfrutar cada minuto y esforzarme como lo vine haciendo porque tengo la responsabilidad también de mostrarme, no a nadie sino a mí misma, de por qué estoy ahí y es un desafío conmigo misma todos los días”, concluyó.