Echeverría: “No hay que evitar hablar de descenso”

Brown de Adrogué igualó en su última presentación como local de Santamarina de Tandil, por la fecha 19 de la Primera Nacional. La posición en la tabla muestra al Tricolor a dos puntos del último lugar, por lo que según Santiago Echeverría deberán estar “alertas” a la zona baja para no llevarse sorpresas a final del campeonato.

“La palabra descenso asusta en el fútbol. Es duro pero no es la muerte de nadie. Cuando uno se mentaliza en esa pelea se está alertando y te pones el chip de saber que no podes fallar en nada. Ese panorama no nos tiene que sobrepasar de nervios, este plantel cuando se sintió holgado, se relajó e hizo mal las cosas”, evaluó el defensor en contacto con Info Región.

Panorama

Brown mantuvo el cero en el último compromiso, aunque los dos empates consecutivos lo obligan a seguir pensando en la zona baja de la tabla de posiciones. Si bien son muchos los equipos en esa lucha, desde el grupo del Tricolor son conscientes que no pueden dejar pasar más puntos.

Al respecto, Echeverría comentó: “Brown desde que arrancó el torneo fue muy irregular y cada partido que teníamos ganado se nos escapaba y ahora podemos ir sumando de a poco. Lo lógico era ganar el partido con Santamarina, es lo que queríamos, pero nos quedamos con la sensación de que se está mejorando”.

Por otra parte, sobre las variantes del juego, señaló que el equipo debe “reconocer falencias” para sumar puntos. “No somos un equipo con volumen de juego pero que si tenemos lucha y con buen porcentaje de segundas pelotas y balones detenidos, si tomamos dimensión vamos a empezar a ganar más puntos de los que perdemos”, aseguró el ex Huracán.

Esperan a la Gloria

Los conducidos por Pablo Vico visitarán el domingo, desde las 19, a Instituto de Córdoba por una nueva fecha del Nacional. El objetivo será ganar para escaparle a los últimos lugares.

“Es un equipo que juega bien e intenta. A veces arriesgan de más y es ahí donde podemos lastimar. Son dinámicos y proponen, pero dejan espacios. Brown debe hacer un partido inteligente ya que si salimos arrebatados la podemos pasar mal”, culminó el zaguero.