Una multitud marchó en el Congreso contra la violencia de género y por el aborto legal

Miles de mujeres de todo el país llevaron a cabo una nueva marcha en contra de la violencia de género y por el aborto legal en la Plaza del Congreso, en el marco del Paro Internacional de Mujeres que se llevó a cabo en todo el mundo.

Tras el Día de la Mujer que tuvo lugar este domingo, una multitud se hizo presente en los alrededores del Congreso de la Nación para manifestarse con dos reclamos principales: “Basta de femicidios” y aborto legal.

Cerca de las 17, los primeros grupos de mujeres y disidencias comenzaron a congregarse en distintos puntos del centro porteño con banderas y carteles. Los colectivos y subtes se colapsaron ante la gran cantidad de personas que se acercaron desde los diferentes barrios de la Ciudad y del Conurbano bonaerense.

Mujeres solas y en grupo, maquilladas con glitter (brillantina) y con carteles y banderas se dirigieron hacia la zona comprendida entre Plaza de Mayo y el Congreso. A diferencia de otros años, hubo un menor número de varones activos en la marcha.

En Plaza de Mayo, las organizaciones Pan y Rosas, Las Rojas y Juntas y a la Izquierda llevaron una gran bandera que dice “Aborto legal seguro y gratuito. No a la objeción de conciencia”.

El documento

“La deuda es con nosotras, ni con el FMI ni con las Iglesias” y “Aprobación ya del Proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto” son las dos demandas centrales del documento colectivo del IV Paro Internacional Feminista que fue leído esta noche por diferentes referentes del movimiento de mujeres en el escenario junto al Congreso de la Nación.

El texto consensuado largamente tiene cuatro ejes centrales: “La deuda es con las trabajadoras”, “La deuda es con nuestro derecho a decidir”, “La deuda es con nuestras vidas” y “La deuda es con nuestra educación pública, laica y gratuita”.

“Reclamamos la investigación y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, porque con endeudamiento y ajuste no hay Ni Una Menos; y porque no aceptamos que la deuda se pague con el extractivismo sobre nuestros territorios”, apunta el documento, al tiempo que agrega: “Decimos la deuda es con nosotras y nosotres porque nuestros cuerpos son les más perjudicades por la desocupación, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, el trabajo precario y la falta de accesibilidad”.

La deuda con las mujeres también incluye “el valor incalculable del trabajo de cuidados que se nos asigna obligatoriamente, y es históricamente invisibilizado”; y la sistemática exclusión de “las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras, travestis y trans”, así como la incapacidad de detener los “femicidios”, pero también de “travesticidios y transfemicidios”.

“Exigimos perspectiva de género en las currículas que forman a les profesionales del futuro y la aplicación efectiva de los Protocolos contra la Violencia de Género en nuestros espacios de estudio y trabajo. Celebramos que el feminismo es revolución y, con más fuerza que nunca, que hoy volvemos a estar juntas y juntes para que resuene en todo el mundo. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos: ¡Será Ley!”, concluyó.