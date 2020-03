Comienza la distribución de medicamentos gratuitos para jubilados

El presidente Alberto Fernández anunció que desde mañana entra en vigencia la distribución de medicamentos gratuitos para jubilados. “Estoy cumpliendo”, aseguró en un acto en Quilmes.

“Recuperar la palabra, la confianza, es esencial para que la Argentina crezca”, aseguró el jefe de Estado. “Le asigno mucho valor a la palabra, no me gusta mentir y me gusta contar las dificultades que tenemos”, apuntó.

Y recordó el momento en que anunciaba, en campaña, la distribución de medicamentos gratuitos para jubilados. Se trata de 170 principios activos; es decir, más de 3000 medicamentos. “Les dije que los jubilados iban a tener los medicamentos gratis. Hoy estoy cumpliendo y ustedes pueden confiar”, aseguró.

“Los jubilados la están pasando mal”, admitió, al tiempo que reconoció: “El ingreso de los jubilados es insuficiente, pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo”. “El 70% de los que cobran la mínima son mujeres, porque no hacen aportes y entran en moratoria, eso habla de desigualdad. Estamos trabajando con Elizabeth Gómez Alcorta para mandar al Congreso una norma que iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres para que estas cosas no pasen mas”, planteó el Presidente.

En ese marco, aclaró: “No tenemos a los medios pero tenemos la razón y si tenemos la razón, la gente nos va a acompañar”.