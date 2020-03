Para Del Mestre, la “prioridad” son los JJ.OO.

Felipe de Mestre se prepara para el comienzo del Top 12 y pelea por un lugar en el seleccionado argentino de Seven. “Mi prioridad este año serán los juegos olímpicos”, resaltó el wing de Pucará.

En una charla con Info Región, el jugador remarcó que “el foco está puesto en los Juegos Olímpicos, más allá de si se da o no”. Señaló que su llamado dependerá de “las circunstancias del rendimiento y de cómo está el equipo”, pero admitió que “es un sueño para cualquier jugador”.

“Si no se llegara a dar, como no se me dio la última etapa del circuito del Seven, sé que siempre tengo contención de mi familia, amigos y el club. De todas formas termino ganando porque jugar en Pucará es especial”, evaluó. Es que el wing no fue convocado para las etapas de Las Vegas y Vancouver, pero sí había sido de la partida en las primeras cuatro (Dubai, Ciudad del Cabo, Hamilton y Sidney).

Pretemporada

Respecto a la pretemporada de Pucará, que contó con amistosos (ante Regatas y Pumitas, entre otros), Del Mestre valoró que sirven para darle rodaje al equipo “mediante prueba y error” y “ver cómo está el plantel en general”.

“La pretemporada está muy intensa y el foco está en lo físico”, explicó el wing. “Esto es una base física para todo el año y con eso comenzar a acomodar detalles e ir manteniéndonos. La idea es tirar y mover la máquina para ir ajustando sobre el juego a partir de ahora”, apuntó.

En paralelo, valoró la llegada del entrenador Gustavo Jorge. “Ya lo tuvimos en 2017, que fue un gran año y se llegó a semifinales (del Top 12). Siempre está haciendo algo en el club, tiene un lindo punto de vista sobre el deporte, bastante similar a lo que quiere la mayoría del equipo, y busca poner el nombre del club adelante de todo”, consideró. “Además nos resalta que hay que ser respetuosos, uno de los valores de este deporte”, agregó.

Del Mestre lamentó, por otro lado, el éxodo de jugadores aunque resaltó que representa permite “preparar a los más juveniles y levantar al club con los más chicos”. “Se sufrió bastante porque los que se fueron son muy importantes para el plantel, tanto líderes como amigos”, contó, aunque destacó que “progresarán y armarán su carrera en otros equipos”. “Las puertas del club están abiertas”, completó.