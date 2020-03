Coronavirus: Confirmaron los tres primeros casos no importados

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves diez nuevos casos de coronavirus, dentro de los cuales hay tres que son los primeros no importados ya que se trata de personas que tuvieron contactos estrechos con afectados.

Coronavirus: “Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local” Según se indicó en el reporte diario que difunde la cartera sanitaria los nuevos casos son de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, este último oriundo de la provincia de Entre Ríos. De esta forma, son 31 los casos confirmados en Argentina, de los cuales uno falleció. Desde el Ministerio recalcaron que en el país “la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria”. Dos de los casos confirmados este jueves son de Chaco cuya directora de Epidemiología, María Elisa Flores, aclaró en declaraciones televisivas: “Todavía no podemos hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos”.

Según la especialista, un caso autóctono sería un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior ni con ninguno de los enfermos que vino del exterior. Lo que sucedería con este tipo de paciente es que no se sabría cómo se contagió.