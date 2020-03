Banfield suspende todas sus actividades deportivas no oficiales

Banfield informó a través de sus redes sociales la suspensión preventiva y hasta nuevo aviso de todas sus actividades deportivas no oficiales con el fin de minimizar el impacto por la propagación del coronavirus.

Además, el comunicado difundido por la institución precisa que quedan interrumpidos los partidos o competencias no oficiales como los amistosos, y los eventos o reuniones de cualquier índole dentro del complejo por tiempo indeterminado.

Comunicado Oficial: el Club Atlético Banfield informa las medidas preventivas adoptadas a fin de minimizar la propagación del Coronavirus. pic.twitter.com/W4uoYs3koH — Club A. Banfield (@CAB_oficial) March 12, 2020

El club, finalmente, brindó algunas informaciones sobre cómo prevenir el virus y, asimismo, se aclaró que todavía no se registró ningún caso detectado de coronavirus en la institución.

En tanto, el plantel de primera de Banfield comandado por Julio César Falcioni si continúa con sus trabajos a la espera de la definición por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de si la pelota seguirá rodando o no.

En este contexto, el técnico del Taladro habló en declaraciones televisivas sobre el presente que vive la población argentina en el marco de esta pandemia y alertó: “Yo soy un paciente de mucho riesgo”.

“Tuve neumonía, cáncer, recibí quimioterapia y soy de alto riego, pero hoy me toca trabajar al lado de los jugadores, aunque el médico me dijo que no debería hacerlo”, manifestó Falcioni.

El “Emperador” aseguró que “es algo unánime, no sólo de los entrenadores sino de los jugadores” el hecho de no creer “conveniente” continuar con la Copa de la Superliga. Además, coincidió con la actitud de River de suspender su partido con Atlético Tucumán.