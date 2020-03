Coronavirus: El Gobierno dictó un aislamiento social preventivo y obligatorio

El presidente Alberto Fernández declaró este jueves un “aislamiento social preventivo” obligatorio desde esta medianoche hasta el 31 de marzo, al término de una reunión que mantuvo con gobernadores, ministros y funcionarios, en la cual se analizaron medidas a implementar con el objetivo de contener la pandemia del coronavirus.

Se confirmaron 31 nuevos casos de coronavirus en Argentina La medida se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La cuarentena entrará en vigencia desde la medianoche. Fernández precisó que el feriado del 2 de abril (por Malvinas) se adelantará al martes 31 de marzo y el lunes 30 será feriado “puente”. En una conferencia acompañado por Axel Kicillof, Gerardo Morales, Omar Perotti y Horacio Rodríguez Larreta, detalló que durante la cuarentena las personas podrán salir para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos. “Las personas deberán permanecer en sus casas y hogares y salir para lo necesario; van a seguir teniendo abiertos supermercados, negocios de cercanía, farmacias”, confirmó pero remarcó que las fuerzas de seguridad “estarán controlando a quien circula por las calles y el que no pueda explicar se verá sometido a la sanción que prevé el Código Penal”. “Vamos a ser inflexibles”, subrayó.

Al justificar la medida, Fernández recordó que se tomaron “medidas de todo tipo” como la suspensión de clases pero todavía “hay gente que no entiende que no se debe circular por las calles”. “Hay que evitar que el ritmo del contagio se acelere a un ritmo que el sistema sanitario no lo pueda afrontar”, enfatizó.

“Hemos calculado absolutamente todo. Lo único que necesitamos es que cada uno haga su parte”, reclamó y añadió: “Confío en que no haya irresponsables que no estén paseando por la Costa”.

En el cierre de su su discurso, admitió el impacto que sufrirá la economía. “Vamos a tener menor actividad, menor recaudación y problemas fiscales que resolver”, apuntó.

“Hemos tenido la suerte de que la pandemia haya llegado más tarde, pero nada tiene sentido si los argentinos y argentinas no hacen su parte. A los porteños y bonaerenses les pido la máxima colaboración. Allí está el principal foco de contagio”, sentenció.