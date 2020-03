Zubeldía: “Ojalá me pueda quedar”

El avance del Covid-19 (coronavirus) en el país provocó la suspensión del fútbol. En el marco de la cuarentena obligatoria, el entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, mantuvo –a través de Instagram- un mano a mano con los hinchas y contestó todo: también habló de su continuidad en la institución granate. “Ojalá me pueda quedar”, dijo.

Mientras la pelota sigue parada, son muchas las estrategias que se adoptan desde las instituciones para que la atención no esté centrada solamente en el avance del coronavirus; Zubeldía, por ejemplo, optó por realizar un vivo por Instagram. El Pampeano charlará con los usuarios de la red social lunes, miércoles y viernes, a las 19.

En el mano a mano de ayer, el DT mostró sus intenciones de seguir al frente del plantel (su contrato vence a mitad de año). “En junio se me vence el contrato, aún no sé qué va a pasar en el futuro”, aseguró Zubeldía, quien pidió “dejar correr el agua”. De todos modos, no ocultó sus ganas de quedarse. “Si digo que sí, voy a poner en un apriete a los dirigentes. Ojalá me pueda quedar y que este paso sea por mucho tiempo más”, apuntó el entrenador.

De hecho, la primera pregunta de un usuario fue: ¿Qué significó haber vuelto a Lanús? El entrenador estuvo al frente del plantel de Primer entre 2008 y 2010. “Haber vuelto a Lanús, lo tomé como lo que fue, que es dar una mano”, respondió, y amplió: “Lanús hace que uno pueda crecer y ayudar desde el lugar que nos toca para que el equipo esté mejor, hasta el momento he vivido cosas muy bonitas. Estoy agradecido con todo el mundo Lanús: me educaron, me formaron y hoy tengo una profesión”. “Lanús hoy es mi casa”, concluyó.

Quedate en casa

Zubeldía comenzó la charla con un mensaje claro: respetar la cuarentena obligatoria es la única forma de frenar el avance del Covid-19. “El Estado lo está manejando bien, aunque es difícil hablar de un tema tan complicado y por eso lo ideal es que hablen los expertos”, señaló.

De todos modos, les pidió a los usuarios que se “queden en sus casas”, aunque reconoció que muchos salen a la calle para “buscar el pan, por lo que resulta muy difícil ponerse en el lugar del otro”. “Los que tienen la posibilidad de quedarse, que lo hagan y cumplan con lo que pide el Estado”, insistió.

Tres esquemas en pugna

Otra de las consultas fue por los esquemas que utiliza o analiza utilizar el DT. Zubledía detalló que Lanús trabaja hoy con tres esquemas: 4-3-3, 4-1-3-2 y 3-5-2. Precisó que el segundo “fue utilizado en varios partidos con el objetivo de revertir los resultados” y “es una modalidad que se está puliendo”. “Actualmente, estoy trabajando en el sistema 3-5-2, es una opción que estoy pensando en implementarla y que la utilizan grandes equipos”, apuntó. De todos modos, aclaró que no hay esquema “preferido” sino que se analiza su implementación de acuerdo a los jugadores disponibles.

Mercado de pases

Agustín Rossi también termina su contrato en junio y si bien el deseo de Zubeldía es “tenerlo un tiempo más”, aclaró que puede ser reemplazado por Juan Pablo Cozani o Lautaro Morales.

También apostó a que José “Pepe” Sand, quien analiza colgar los botines, se quede hasta fin de año. “Creo que Pepe va a seguir hasta diciembre. Él sabe cuál es mi deseo y creo que me lo va a cumplir”, dijo.

Frente a las críticas de varios usuarios por el desempeño de Facundo Quignon, el DT valoró que “es el jugador que más recupera balones y no está acostumbrado a jugar de cinco” pero reconoció que “lo dejan solo”. “Hemos buscado tratar con varias alternativas para encontrar el equilibrio lo hemos hecho con (Tomás) Belmonte hasta Paloma (Alexandro Bernabei). La estructura del plantel está formada con jugadores súper ofensivos pero habrá que replantearse cuando se abra el libro de pases para buscar algo más fuerte”, completó

En este marco, aclaró: “No tengo pensado ningún refuerzo”. “Vamos a ver cuándo se reanuda esto, es imposible pensar, pero quedan muchos partidos todavía”, amplió.