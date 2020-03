Silva reconoció que la suspensión de los Juegos les dará “tiempo de trabajo”

El ex entrenador de Lomas y ayudante de campo del seleccionado femenino aseguró que se vivieron momentos de incertidumbre, aunque indicó que la reprogramación de la cita en Tokio sumó en “tranquilidad”.

El seleccionado femenino de voley era uno de los elencos confirmados en los Juegos Olímpicos de Tokio. El avance del coronavirus desencadenó la suspensión del evento, por lo que ahora el equipo nacional tendrá mayor “tiempo de trabajo” para encarar la cita en el continente asiático.

“Al comienzo teníamos muchas dudas sobre qué iba a pasar. Lo bueno de este presente es que sabemos que tenemos tiempo, la tranquilidad existe en torno a que habrá tiempo para trabajar. La realidad es que empezábamos el 15 de abril a entrenar pero hoy realmente no somos conscientes de cómo diagramar el calendario”, apuntó Marcelo Silva, actual ayudante de Hernán Ferraro y ex entrenador de Lomas.

Por otra parte, sobre el panorama que se vive en el país, evaluó: “Hace diez días terminó la Liga y ya me quedé en Buenos Aires. La verdad que jamás imaginé que íbamos a pasar algo así. Aprovecho a mirar muchos videos, junto al entrenador trabajamos con material técnico y táctico que sirve para formarnos”.

Panorama internacional

Muchas de las jugadoras parte del seleccionado argentino desarrollan sus carreras en el exterior. Algunas lograron regresar al país a tiempo, aunque en otros casos decidieron por precaución desarrollar las cuarentenas en los lugares donde residían momentáneamente.

Al respecto, Silva indicó: “Algunas jugadoras volvieron y otras aún están en los países donde juegan. Se preguntan entre ellas si es conveniente volver, están todas encerradas y haciendo algunos trabajos físicos. Cuando regresen deberán cumplir con la cuarentena lógica”.

En paralelo, como parte de las actividades del cuerpo técnico, afirmó que realizan tareas que en otros tiempos no desarrollaban por falta de tiempo, como “análisis de juego por vídeo conferencia, a través de libros o estudios relacionados a la disciplina”.

Siguen activas

El plantel femenino no detiene su preparación, asimismo debieron reformularla y hacerla a distancia. “Las chicas están trabajando con los preparadores físicos por video conferencia. No solo están suspendidos los Juegos sino también la Liga y el Metropolitano. Es todo una incertidumbre”, comentó el ex Lomas.

Por último, en relación al avance del virus, celebró las medidas tomadas y planteó una labor conjunta como sociedad para detenerlo: “Se está dando un partido especial que debemos ganarlo nosotros mismos. El Gobierno está haciendo todo lo posible para frenar la pandemia. Somos los responsables de que tenga un buen final”.