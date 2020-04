Coronavirus: ¿Cómo se vive la pandemia en los barrios?

No se respeta la cuarentena y falta apoyo del Estado. Conocé la historia de Soledad y su familia, el dramático pedido de ayuda en medio de la crisis.

No se respeta la cuarentena y falta apoyo del Estado. Conocé la historia de Soledad y su familia, el dramático pedido de ayuda en medio de la crisis.

“Nos terminamos cuidando solos”, denuncia una vecina de González Catán ante la falta de apoyo que tiene su familia en medio de la pandemia por coronavirus, la cual afecta a todos los sectores de la Argentina pero golpea más duro a los barrios carenciados.

Soledad es madre de cuatro hijos y vive con su marido en Armonía y Garzón, a pocas cuadras de la Ruta 3. Hace unos días, comenzó a presentar los síntomas del Covid-19 con su esposo pero, luego de horas al teléfono, no pudo comunicarse con los centros de atención oficiales.

“Llamé miles de veces. Estamos con tos y fiebre. Hay días que nos despertamos un poco mejor pero llevamos así varios días. No encontramos respuestas por ningún lado. Nos terminamos cuidando solos”, comentó la vecina a Info Región.

En este contexto, planteó que “no tenía para comer” hasta que pudo cobrar el bono de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aunque no recibió el total. “No tenemos para remedio ni comida, nadie nos ayuda. El otro día, después de mucho que pedí ayuda, me mandaron un bolsón con algunos alimentos, pero no alcanza”, agregó.

Soledad, además, comentó que en el barrio “no se respeta” el aislamiento social preventivo y obligatorio. “La gente sale como si nada a cortar el pasto, lavar el auto en la vereda, a pasear, y nadie le dice nada”, concluyó.