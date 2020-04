Lanús: La oposición pide prorrogar vencimientos en las tasas para pymes

El concejal por el Frente de Todos – Lanús para Lanús, Gabriel Sandoval, remarcó que hoy ser oposición es proponer alternativas y “estar a disposición del Ejecutivo por más que no sea del mismo color político” al valorar la reunión que mantuvieron con el intendente Néstor Grindetti. Señaló que una de las propuestas que la presentaron fue la de prorrogar los vencimientos en las tasas municipales para sectores de la producción.

“Hoy ser oposición no significa decir esto está bien o esto está mal, sino que significa ponernos a disposición del ejecutivo nacional y provincial, pero también del municipal, que es de un color político diferente y sobre el cual generalmente fuimos una oposición férrea, pero hoy necesitamos estar todos mancomunados por el bien de la sociedad”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, afirmó que “la política es la principal herramienta que hoy tienen la sociedad para salir de esta situación” provocada por la pandemia de coronavirus y valoró que el municipio “se acopló a las medidas tomadas por Provincia y Nación”.

Reunión

Este lunes el intendente Néstor Grindetti se reunió con los jefes de los bloques del Concejo Deliberante y Sandoval comentó que allí el jefe comunal “comunicó las medidas que se están tomando en materia social y sanitaria” y que a partir de allí “se expusieron los diferentes puntos de vista sobre cómo ir incorporando a diferentes sectores al comité de crisis y a la logística para que la ayuda del Estado llegue a todos los barrios”.

En cuanto a esto último, destacó que “no solo hay que llegar a los sectores más precarios, sino también a aquellos que no están acostumbrados a relacionarse de manera directa con la ayuda del Estado y que hoy no pueden ejercer sus actividades”.

“Los bloques del Frente de Todos pusimos a disposición del intendente más de 200 lugares que tienen que ver con organizaciones sociales, sindicales, políticas, instituciones intermedias, y la sociedad civil, para articular la logística necesaria para contener una demanda en alza en materias de alimento. Estamos esperando que se convoque a una reunión con organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular y sindicatos para avanzar sobre eso”, adelantó.

Además, explicó que le presentó al Ejecutivo la propuesta de que los bomberos se sumen a las tareas del municipio y destacó que ya esta semana “van a estar limpiando lugares donde hay mucha cantidad de gente”.

“También le presentamos al Intendente una ordenanza para prorrogar cualquier tipo de vencimiento sobre las tasas municipales en sectores de la producción que son altamente perjudicados por la pandemia como las pymes”, añadió.

Cierre de caminos

Por último, se refirió a la decisión de algunos intendentes de la provincia de cerrar o limitar los caminos que comunican sus municipios con otros y sostuvo que entiende “que aquellos distritos que están alejados del AMBA puedan tomar esta determinación porque generalmente están comunicados por rutas”, pero consideró que “en los partidos del primer cordón del Conurbano sería inviable ya que están conectados entre sí por muchas calles”.

“La propuesta de trabajo del presidente, Alberto Fernández y del gobernador, Axel Kicillof, radica en conectarse. La solución está en trabajar mancomunadamente, en mirar los escenarios posible, otorgar las alternativas necesarias para avanzar y general la política pública necesaria para a que las soluciones se ejecuten de manera precisa y constante”, concluyó Sandoval.