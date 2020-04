Trabajadores de Mc Donald´s denuncian recorte de sueldos

Trabajadores de Mc Donald´s denuncian que les pagaron marzo con un recorte importante de los salarios. “Nos descontaron el presentismo, nos pagaron 17 horas y eso es injusto porque es lo trabajado en una semana nada más”, alertó una de las empleadas a Info Región.

“La compañía expresa su compromiso para garantizar el cuidado de todos sus empleados y clientes” señala la página de Mc Donald´s (Arcos Dorados) pero los trabajadores advierten que frente a la cuarentena obligatoria, la empresa les había prometido pagar sueldos correspondientes a 48 horas de trabajo, cuando el gremio (Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros) indica que deben ser 60, y sólo cobraron 17. Menos de 2500 pesos.

“Nos descontaron el presentismo, nos pagaron 17 horas y eso es un injusto porque esas son horas de una semana de trabajo nada más “, alertó una de las empleadas, Tamara Soledad Ruiz Díaz, quien admitió: “La estamos pasando muy mal”. “Todos estamos en una mala situación como para que ellos se aprovechen de todo lo que estamos pasando”, agregó.

Según contó la trabajadora, el 4 de marzo la empresa le notificó al conjunto de empleados que iban a “abonar un mínimo de 48 horas”, basándose en el accionar previsto para casos de incendio u otras contingencias. Además de esas horas, el salario tenía previsto el pago de antigüedad. “Pero esto no es lo que firmamos por contrato, y por sindicato tenemos un mínimo de 60 horas mensuales, las cuales ellos se niegan a pagar”, explicó.

Ante la problemática los trabajadores se pusieron en contacto con el sindicato, ya que desde Recursos Humanos de la empresa explicaron que había sido una decisión avalada por ellos, según contó la mujer a este medio. Desde el sindicato aseguraron que “debían pagarles las horas mínimas”, con presentismo y también respetando la antigüedad.

Ruiz Díaz tiene una hija de 1 año, y su situación económica es “muy mala”. “La comida ya se está terminando y no sabemos cómo vamos a hacer”, planteó. En su mensaje de denuncia a la multinacional apuntó: “Si quieren acepto el sueldo que me corresponde cobrar según lo decretado porque me parece injusto cuando tengo un hijo que mantener y una vida por vivir”.

La realidad que atraviesa Ruiz Díaz es similar a la de muchos otros empleados, como es el caso de Virginia Fernández, quien aseguró que están en “una lucha” que no es sólo contra el coronavirus. “Estoy con la incertidumbre, no se si me van a pagar o no lo que me corresponde porque cuento con el mango para ayudar en mí familia. Pensábamos que al laburar en una empresa que dice que ´genera sonrisas´ y se preocupa por el bien común, uno no se tenía que preocupar por estas cosas pero no es así porque a la hora de tener que cumplir con los pagos a miles de personas y familias, se olvidan de su eslogan”, lamentó.

“Nosotros, los empleados de McDonalds, somos los que hacemos que esa empresa funcione y nosotros ponemos la cara por ellos”, subrayan en un comunicado difundido en redes sociales. “Todos tienen que saber lo que esta empresa multinacional está haciendo con sus empleados, porque al local le dedicamos muchas horas de trabajo, horas fuera del horario laboral, y cada vez que tenemos un supervisor estamos siempre dando lo mejor de cada uno”, señala.

En este marco, empresas de comidas rápidas solicitaron al Gobierno medidas para paliar la crisis del sector por tener las persianas bajas. El pedido se hizo a través de un comunicado conjunto de representantes de los sectores de comidas de servicios rápidos (como McDonald’s, Burger King, Mostaza, KFC y Wendys, Sturbucks), confitero-pastelero, hotelero y gastronómico, pizzero, heladero y panadero. Solicitaron que las medidas se adopten “a la brevedad” ante “el riesgo evidente que sufren las empresas del sector”.

Los locales gastronómicos piden créditos a tasa 0% y ser relevados del pago de alquiler mientras tengan las persianas bajas. En materia previsional, las cámaras requirieron “suspender las medidas que impiden el otorgamiento de créditos a los contribuyentes que tengan mora en el sistema” y “autorizar el pago de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones de la seguridad social en tres cuotas iguales distribuidas a lo largo del mes siguiente al que se liquida, sin intereses”.