Garantizan los viáticos para la Primera D

"Aunque no haya fútbol vamos a cobrar un adelanto solidario de los derechos de televisión", aseguró Dante Majori.

El presidente de la Primera D del fútbol argentino, Dante Majori, aseguró este martes que “todos los jugadores de la categoría cobrarán la totalidad de sus viáticos”, tras un acuerdo con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para adelantarles a los clubes los fondos correspondientes a los derechos de televisación del campeonato.

“El presidente Tapia me ha garantizado por los próximos meses que aunque no haya fútbol vamos a cobrar ese dinero, un adelanto solidario de los derechos de televisión. Así podremos pagarles el viático a nuestros jugadores”, afirmó, según consigna Télam.

En este marco, planteo que “nadie sabe qué va a pasar”. “No entiendo las especulaciones. Para nosotros es clave esa ayuda, son viáticos, no sueldos porque los jugadores de la D no viven del fútbol pero colabora que cobren el viático mínimo aunque no vayan a entrenarse”, agregó Majori.

“Hasta ahora no tuvimos casos reportados de jugadores con síntomas (de coronavirus) o ninguna persona de los clubes. Lo primordial es la sanidad”, concluyó.