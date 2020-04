Colegio de Abogados pidió que se declare esencial el servicio de Justicia y el ejercicio de la profesión

El Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ) y quienes integran el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) solicitaron al gobernador Axel Kicillof que se “declare como esencial la prestación del servicio de justicia, garantizando así la necesidad de su pleno restablecimiento a través de los medios tecnológicos vigentes, así como la tarea de las abogadas y los abogados, para mantener la plena vigencia del Estado de Derecho”.

“Somos absolutamente conscientes que la Pandemia requiere medidas preventivas como la del aislamiento dispuesto oportunamente a nivel nacional y provincial, y así lo hemos manifestado en cada oportunidad, pero ello no nos exime de la responsabilidad institucional y el convencimiento que tenemos de manifestar que lo antedicho de ninguna manera se contrapone a la necesidad de exigir el restablecimiento del sistema de justicia a través de las herramientas tecnológicas y digitales que permitan, durante el sostenimiento de esta situación, posibilitar el pleno y real acceso a la justicia”, expresaron.

El organismo, integrado por veinte colegios y en representación de más de 65 mil letradas y letrados bonaerenses, destacó que “la importancia de la función que se manifiesta en la protección del individuo frente a la justicia, garantizándole el derecho absoluto de acceder a ella”.

“Formamos parte del sistema judicial, no venimos a colaborar de afuera con él, venimos a integrarlo, a formar parte. Hoy no tenemos acceso a nuestro trabajo, no tenemos acceso a la representación, asesoramiento y defensa de los justiciables y no podemos afrontar económicamente las necesidades básicas de nuestras familias”, añadieron.

Asimismo, se posicionaron en contra del asueto declarado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense y señalaron: “No podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto, y que ello conlleve la paralización de la justicia en el ámbito de nuestra Provincia. No podemos tampoco avalar que en dicho marco se resuelva la integración de turnos, como si se tratara de la feria judicial y mucho menos podemos avalar que en un contexto tan delicado, de emergencia sanitaria y de apremio económico, alguien pueda merituar cuáles derechos conculcados son urgentes y cuáles pueden esperar, porque nuestro compromiso justamente está del lado de la defensa de cada derecho vulnerado y de cada pedido de justicia”.

En ese sentido, solicitaron modificar el estado de asueto, suspensión de términos y el sistema de turnos “para dar inicio al funcionamiento completo e integral del sistema de justicia en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio y con la puesta en marcha total del expediente digital que posibilita y permite el teletrabajo”.

“Las abogadas y los abogados de esta Provincia, desde el año 2012 venimos capacitándonos en el uso de las notificaciones electrónicas y el expediente digital, hemos invertido dinero y tiempo en la compra de insumos y nos hemos adaptado a su uso en los distintos Departamentos Judiciales con un enorme esfuerzo por parte de los Colegios que presidimos”, subrayaron.

Finalmente, se refirieron a la importancia de los cuidados para evitar contagios y en esa línea enviaron adjunta una propuesta de protocolo de actuación en los estudios jurídicos, que contempla entre otras medidas la “limpieza y desinfección en los estudios antes y después de cada jornada; ingreso permitido únicamente previa higiene de las personas con alcohol en gel; utilización obligatoria por parte de los miembros del estudio y de las personas a atender de barbijo y/o cubreboca; prohibición de atención a mayores de 65 años, embarazadas, niños y/o cualquier otra personas con factores de riesgo; en todos los casos se promoverá el uso de las nuevas tecnologías informáticas y redes sociales para el asesoramiento a los clientes y la relación con otros colegas”.