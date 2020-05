Comerciantes defienden la baja de salarios: “Es probable que la crisis sea peor que la del 2001”

La crisis económica se profundiza en el contexto de la pandemia por coronavirus y esta semana la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS) firmó un acuerdo para que los comercios que no estén trabajando por la cuarentena deban abonar como mínimo el 75 por ciento del salario de sus empleados, con el compromiso de preservar los puestos de trabajo.

Consultado al respecto, Martín Cao, titular de la Cámara de Comercio de Almirante Brown, valoró el acuerdo y señaló que si bien en su distrito “no van a suspender a todo el personal”, hay algunos comerciantes a los que “no les queda otra” ya que “no pueden abrir sus puertas desde el 20 de marzo”.

“No hay un número exacto en relación a cuántos empleados serían los afectados en el sector porque hay de todo. Además de los que lo van a hacer, hay otros que han podido reabrir un par de semanas atrás pero están con muy baja actividad (caídas de hasta el 80 por ciento frente al mismo período del año pasado)”, precisó en diálogo con Info Región.

Cao indicó que “si bien la mayoría intenta por todos los medios y haciendo un sacrificio enorme mantener todas la fuentes de trabajo alterando lo menos posible el tema salarial de cada empleado e intentando cumplir con todas sus obligaciones, ya es muy probable que la situación sea peor que lo que se vivió en el 2001”.

“Claro está que la comparación es a los fines económicos y que el contexto y los motivos son otros, pero se puede terminar igual”, concluyó.

Inconvenientes

No obstante, pese al acuerdo, hay trabajadores que aún tienen inconvenientes para percibir sus salarios. Rocío, una empleada de una tienda de indumentaria femenina de Lomas de Zamora, comentó sobre su situación en particular y la de su local, que “todavía no se sabe nada”.

“Todavía no me pagaron el mes de marzo qué, en teoría, tendrían que pagarme entero porque lo trabaje hasta el 19 de marzo, el día anterior a empezar la cuarentena obligatoria. Después se habló de que mi empleador pagará mitad del mes de abril y la otra mitad el Estado, manejándose por medio de cuentas bancarias. Lo de la rebaja de sueldos confirmada todavía no se habló”, aseveró.

Rocío, además, sostuvo que “se da a entender” que habrá una rebaja “ya que no hay ventas”. “A veces vendemos online o con puertas cerradas pero es muy variable, a algunos les va bien y a otros no tanto”, completó.