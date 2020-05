Chiapparo: “Espero que el fútbol no se relaje y que siga siendo competitivo”

El defensor de San Martín de Burzaco Lucas Chiapparo se mostró en contra de la suspensión de los descensos hasta 2022 por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“De esta manera se pierde la esencia del fútbol. Espero que los equipos no se relajen y que sigan siendo competitivos”, comentó el defensor, en diálogo con Info Región.

En otro orden, Chiapparo apuntó que, además de “solucionar algunos inconvenientes”, está “de acuerdo” con el acuerdo entre la casa madre del fútbol argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

“Algunos jugadores quedarán sin contrato y no les quedará otra opción que arreglar. También, hay otros que podrían sufrir una bajar en el sueldo. Son cosas para revisar”, consideró.

Y agregó: “Yo estoy tranquilo porque tengo vínculo con el club hasta junio del año que viene. Charlé con mis compañeros que estuvieron hablando algo (con dirigentes) y hasta que no se sepa bien como sigue todo, ellos no tienen ninguna solución y tampoco el club dan una respuesta porque no están seguros como se continuará con este tema. Tanto el club como los jugadores viven momentos de mucha duda”.

En esa sintonía, explicó que “son cuestiones que deben pulirse bien” y “una vez que haya algo más seguro, se sentaran a charlar con los que deben o no continuar con el contrato”.

Finalmente, sobre la vuelta al fútbol, el defensor hizo hincapié en la “complicación” de los entrenamientos. “Sobre todo para los clubes del ascenso que no tienen los recursos necesarios. Los clubes de Primera, tal vez sí porque tienen una economía diferente y volverán antes, pero a nosotros nos va a costar el doble”,completó, en contacto con este medio.