Avellaneda: “No es un capricho la cuarentena”, subrayó Degli Innocenti

“No es un capricho la cuarentena, es para evitar que colapse el sistema sanitario, porque si bien el virus tiene una baja tasa de mortalidad, se propaga muy rápido y eso hay gente que no lo entiende, de repente ves cómo un grupo de inconscientes y egoístas salen a marchar contra el aislamiento”, cuestionó en diálogo con Info Región.

En ese sentido, añadió: “No puede ser que quienes se hayan juntado en el Obelisco, Tigre o cualquier otra concentración no tengan un médico conocido. Los trabajadores de la salud están cansados y se están exponiendo todos los días mientras algunos salen a protestar. No entienden. De la muerte no hay vuelta atrás”.