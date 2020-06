Protesta y corte en Puente La Noria: piden que el Estado llegue a los barrios más humildes

Organizaciones sociales reclaman desde hace tiempo que el Estado llegue a los barrios más humildes. Reclaman insumos para abastecer los comedores y las ollas populares, que se multiplicaron durante la cuarentena, obras, agua y cloacas. Este martes se movilizaron y protestaron con un corte en Puente La Noria.

Las demoras no se hicieron esperar. Si bien la convocatoria era a las 10, las complicaciones se extendieron por algunas horas más. Con barbijos y portando grandes banderas, militantes de organizaciones sociales reclamaron la presencia del Estado en los lugares más vulnerables.

“No hay obra pública, no hay saneamientos, falta el agua potable y las cloacas en muchísimos barrios, no hay ni siquiera alimento para los merenderos y comedores populares. La situación no se aguanta más. Si no hay respuesta hay lucha, por eso saldremos a hacer la medida anunciada porque con hambre, desocupación y sin salud no hay cuarentena posible”, advirtieron referentes de organizaciones en un comunicado.

Aseguran que “en Lomas de Zamora crecen el hambre, la desocupación y la crisis sanitaria” pero “(el intendente, Martín) Insaurralde no da respuestas”. Esta vez, la protesta volvió a las calles, pese al peligro que representa que mucha gente se amontone en un mismo lugar.

“Desde el conjunto de organizaciones sociales y piqueteras firmantes, repudiamos el accionar de parte del municipio de Lomas de Zamora que en este marco de crisis generalizada da la espalda a las organizaciones populares del distrito”, señala el texto, y plantea: “Desde hace mucho tiempo nuestras organizaciones vienen estando en la primera línea de lucha contra el hambre y la crisis sanitaria poniendo el cuerpo sea cocinando en los merenderos y comedores para cientos de vecinos y vecinas, u organizando distintos tipos de trabajos comunitarios de promoción de la salud y la educación”.

“No obstante, el gobierno municipal y sus delegaciones, en vez de reconocer estas tareas esenciales para enfrentar la crisis, siguen utilizando los enormes recursos que disponen para las especulaciones de campaña y el engorde de sus aparatos políticos. No hay obra pública, no hay saneamientos, falta el agua potable y las cloacas en muchísimos barrios, no hay ni siquiera alimento para los merenderos y comedores populares. La situación no se aguanta más. Si no hay respuesta hay lucha, por eso saldremos a hacer la medida anunciada porque con hambre, desocupación y sin salud no hay cuarentena posible”, explica.

Los reclamos

Asistencia inmediata a todos los merenderos y comedores de las organizaciones. Alimentos, garrafas y equipamientos básicos. Entrega de Kits de Limpieza y Bioseguridad para la prevención del Coronavirus.

Trabajo genuino en la obra pública con condiciones dignas y equipamiento pertinente en el marco de la cuarentena. Contratación de Cooperativas para la Obra Pública para la generación de Puestos de Trabajo y armado de bolsones de trabajo.

Fortalecimiento inmediato de la salud pública en los hospitales y todas las salitas del distrito.

Basta de militarización en los barrios populares.

Testeos masivos y aislamiento en condiciones dignas para las personas infectadas.

Urbanización de los barrios populares. (Zanjeos, tendido eléctrico, etc…)

Asegurar agua potable en todxs los barrios.

El comunicado, que enumera los reclamos, lleva la firma de Frente de Lucha Piquetero – Lomas de Zamora; MTR Votamos Luchar, MTL Rebelde, MTR 12 de Abril, M.D.L, Polo Obrero; Movimiento de los Pueblos – Izquierda Latinoamericana Socialista, Igualdad Social, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Salvador Herrera, FOB Autónoma, CUBa MTR, Frente Popular Darío Santillán.