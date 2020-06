“Me hubiese gustado seguir en el club”, admitió Silva

El volante de Brown de Adrogué volverá a Newell´s a fin de este mes y señaló que "es una lástima" el poco rodaje que tuvo. “Cuando me recuperé de la operación, llegó la pandemia”, sostuvo.

Iván Silva tiene los días contados en Brown de Adrogué. Sin fútbol y sin mucho movimiento dirigencial, el préstamo del volante llega a su fin y, por lo tanto, deberá retornar a Newell’s, dueño de su pase.

El volante, con contrato hasta el 30 de junio, arribó al Tricolor en 2018. Luego de ganarse un juego tras su buena presencia en la mitad de la cancha, una lesión lo marginó del verde césped y, cuando llegó la ansiada vuelta, también llegó el coronaviurs.

“Me hubiese gustado seguir jugando en el club. Tengo contrato hasta el 30 de junio y luego debo volver a Newell’s, sin posibilidad de renovar porque estuve a préstamo por dos años”, explicó, en diálogo con Info Región.

Y admitió: “Es una lástima que me haya tocado pasar un mal momento. Cuando me recuperé por completo de la operación de apendicitis, llegó la pandemia. Me hubiese gustado seguir jugando en el club”.

En ese sentido, el volante afirmó que en estos momentos trata de mantenerse “con la mente fuerte”, mientras que disfruta “de la familia” y busca “alguna motivación” a la espera de que vuelva a rodar la pelota.

Silva, finalmente, se refirió a la posibilidad que evalúa la AFA de cubrir parte del sueldo de aquellos jugadores que se queden sin club. “Me pareció perfecto porque hay muchas familias que se quedarán sin trabajo. Además hay que tener en cuenta que al no haber descensos, los clubes no harán contrataciones”, concluyó, en contacto con este medio.