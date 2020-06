Bonacorso, sin reproches tras su salida

El defensor no será tenido en cuenta en Brown de Adrogué. "Con nosotros se portaron espectacular", consideró.

Ezequiel Bonacorso es uno de los nombres que no renovará su contrato con Brown de Adrogué debido al recorte en el plantel que realiza la institución, a partir de los conflictos económicos que acarrea la pandemia.

El jugador lamentó el momento, asimismo destacó la honestidad de los dirigentes del Tricolor y el “esfuerzo” a lo largo de estos meses de cuarentena: “Me llamó Pablo (Vico) para decirme que no iba a continuar. Se sabía en lo grupal que varios contratos no se iban a renovar y uno estaba esperando el momento”.

“Con nosotros se portaron espectacular. Desde el minuto cero que llegué al club siempre fueron muy ordenados y de una seriedad terrible. Por eso lamento y me da lástima salir de acá porque es difícil hoy en día encontrar una institución con una dirigencia que tenga la capacidad para cumplirte todos los meses con lo pactado”, sostuvo, en contacto con Info Región.

Panorama

Junto con Cristian Amarilla, Brian Gómez, Iván Becker, Elías Contreras y Leandro Sapetti, el lateral deberá buscar nuevos rumbos futbolísticos en un horizonte complejo ya que la vuelta del fútbol está supeditada a un panorama de salubridad cada vez más grave.

El retroceso de fase y el aumento de casos parece complicar el retorno a los entrenamientos, por lo que conseguir un contrato sin fútbol, será cada vez más difícil. “Desde lo futbolístico a esta altura es difícil de clasificar, este recorte es por una situación económica. Los clubes están complicados para pagar los sueldos y por eso buscan otras opciones”, señaló Bonacorso.

Por otra parte, pensando en un futuro inmediato, explicó: “Voy a seguir entrenando tranquilo. Será complicado y hay que llenarse de paciencia. Estoy en Mendoza y las cosas están un poco más tranquilas por lo que puedo salir a hacer ejercicio. Los clubes van a esperar a que todo se solucione para empezar a moverse en el mercado”.

Una pequeña ayuda

Desde la Asociación del Fútbol Argentino posibilitaron la generación de un fondo para concretar cinco pagos hasta diciembre a aquellos jugadores que queden en libertad de acción en medio de la crisis. La asistencia de la casa madre llega para poner paños fríos ante el aumento del desempleo entre los profesionales de la disciplina.

En sintonía, el lateral manifestó: “Fueron meses duros en donde todos estábamos con una incertidumbre terrible, en mi caso estoy solo pero muchos compañeros tienen familia y será complicado. Es una situación atípica y la medida de AFA me pone contento, trataremos de aprovecharla”.

Y concluyó: “Uno tiene que entender la situación de todos. Con este contexto todos vamos a perder algo, es inevitable que alguien salga ganando. Creo que las medidas se tomaron bien, son correctas, confío en el presidente y sé que lo que hace siempre es pensando en el club”.