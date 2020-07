Ezeiza: Vecinos denuncian que en 22 días se les cortó la luz 11 veces

Grisela es vecina de Ezeiza y en diálogo con Info Región denunció que en los últimos 22 días ella y sus vecinos estuvieron 11 días sin suministro energético y con problemas de tensión. Aseguró que realizaron “todos los reclamos correspondientes” en la empresa Edesur pero no obtuvieron una respuesta.

Lanús: Vecinos de Villa Caraza advierten que llevan 6 días sin luz y “Edesur no responde” La problemática de los cortes en el suministro energético se repite en distintos distritos de la Región y en todos los casos el reclamo de los vecinos es el mismo: “En Edesur nadie da una respuesta”. De acuerdo con el relato de Grisela Minissale, vecina de Ezeiza en la zona de San Lorenzo al 400, el 12 de junio se cortó por primera vez la luz, en su casa y en la de siete vecinos más de la cuadra. A partir de ese día la mujer precisó que “se volvió a cortar el 19, 20, 21, 25, 26 y finalmente el 29 se cortó y se extendió hasta el 3 de julio”, detalló al tiempo que remarcó que los días que hubo luz “había tanta baja tensión que las lámparas parecían un fósforo”.

“Estoy totalmente desesperada, esta situación me tiene muy cansada, nadie nos da una respuesta. Esto me deprime, es terrible vivir sin luz, hay que comprar todo en el momento, no se puede tener nada en la heladera con todo lo que ello conlleva en este momento, con la situación del coronavirus, en mi casa ya tiré las cosas tres veces y Edesur no se hace cargo”, apuntó Grisela.

Según comentaron los vecinos luego de haberse cortado el suministro el 29 de junio, el 3 de julio volvió, sin embargo el 4 de julio por la noche “se volvió a cortar” y fue devuelto este domingo 5 de julio “alrededor del mediodía”.

“Ya hicimos todos los reclamos correspondientes, pero la empresa no da respuesta, lo único que hicieron fue mandar una patrulla que nos dijo que el problema está en las cajas de luz del poste y que no las van a poder arreglar hasta después de la cuarentena. Ya no sabemos qué hacer”, manifestó impaciente Grisela.

Cabe destacar que ante los reiterados reclamos de vecinos de la Región por las fallas en el suministro energético que proporciona Edesur, los municipios de Quilmes, Lanús, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Almirante Brown elevaron un reclamo al Ente Nacional Regular de la Energia (ENRE) solicitándole que la empresa resuelva las interrupciones en el suministro eléctrico y restablezca el servicio en las zonas más afectadas.

Otros reclamos de la Región

En un distrito diferente, pero con la misma problemática, vecinos de Villa Caraza, en Lanús, también denunciaron que llevan una semana sin luz y que Edesur no les da una solución.

En el caso de los vecinos de Lanús señalaron que la luz se cortó el sábado 27 de junio y hasta el viernes 3 de julio continuaban sin suministro.

“Ya hice reclamos por todos los medios. Llamé al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a Edesur, pero nadie supo darme una solución”, apuntó, Norberto, un vecino, en diálogo con Info Región.