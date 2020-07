Avellaneda: “Hay una parte de la oposición a la que no le importa su gente”, advirtió Bertolotto

El concejal de Avellaneda por el Frente de Todos Armando Bertolotto apuntó contra un sector de la oposición al que acusó de que “no le importa su gente y les conviene la grieta”.

“Hoy divido a la oposición en dos, están por un lado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta o intendentes como Jorge Macri y por el otro están dirigentes como Mauricio Macri o Patricia Bullrich a los que no les importa su gente y pareciera que les conviene la grieta”, remarcó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, enfatizó que “hay sectores que están politizando” la pandemia, lo que calificó como “lamentable” y criticó a los que “incitan a marchar en contra del aislamiento como si no les importara el país y la población”.

Aislamiento

Por otro lado, consideró que “era necesario volver a la fase uno del aislamiento para que el sistema sanitario no colapse”, y sostuvo que “si se logra aplanar la curva se puede pasar a la fase dos o tres”, aunque aclaró que “hay que seguir concientizando a la gente de los cuidados porque se va a tener que aprender a convivir en una sociedad nueva”.

“Hay gente que no entiende que abrir en estos momentos no servirá de mucho porque no hay plata y en muchos países que se realizó una apertura, hoy están volviendo atrás. Entiendo el problema económico y que muchos están sufriendo pero el Estado está haciendo lo posible por ayudar a todos”, añadió.

Remarcó, además, que “el país no está parado, ya que el 70 por ciento de la producción sigue funcionando”. “Con los protocolos en el interior e incluso en parte del AMBA se está trabajando”, señaló el concejal, aunque aclaró que “es cierto que una parte de la clase media y los trabajadores cuentapropistas no la están pasando bien”.

Sesiones

Por último, apuntó que el Concejo Deliberante tenía prevista una sesión para esta semana “pero por respeto a la nueva fase se decidió pasarla para el 23” ya que “era una mala pedirle a la gente que se quede en la casa y movilizar a todos los concejales, asesores y trabajadores del recinto cuando se podía esperar una semana más”.