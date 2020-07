Avellaneda: “Hubo que rearmar un sistema de salud desde cero”, recalcó Cabrera

“Tampoco en esta pandemia mundial se puede recuperar totalmente el tema económico”, añadió.

“Oponerse como sea”

Cabrera, en este marco, sostuvo que “el PRO Cambiemos con Juntos por el Cambio han politizado la pandemia cuando tiene que ser un tema de política nacional, de Estado”.

“El gobierno de Alberto Fernández está haciendo lo posible y lo imposible para sacarnos adelante y tan mal no nos está yendo. La oposición lamentablemente no tiene política para salir a decir porque cuando proponemos votar y discutir un impuesto por única vez de las grandes riquezas concentradas no están de acuerdo”, criticó.