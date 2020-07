“Me gustaría seguir en Temperley”, admitió González

El delantero de Temperley reconoció sus ganas de seguir jugando en el club. "De irme me gustaría que sea en la cancha, peleando por el ascenso", manifestó.

Mauro Gonzalez es otro de los jugadores cuyo vínculo con Temperley finalizó en junio. Desde la dirigencia le plantearon la intención de que continúe y el jugador tiene en mente seguir bajo el mando de Walter Perazzo.

“Me llegó un mensaje desde el club que la dirigencia y el técnico querían que siga y me pasarían una propuesta, la cual mandaron y quedamos en hablar, pero eso todavía no ocurrió”, aseguró el delantero en diálogo con Info Región.

Además, señaló que junto a su representante se encuentran “esperando” que desde el club se comuniquen. Por eso, admitió que le “gustaría seguir en Temperley”, al mismo tiempo que reconoció que aún “no se llegó a un acuerdo”.

Y luego puntualizó: “Siempre quiere lo mejor para mí y para el club, pienso en lo deportivo, no me interesa lo económico y busco tratar de crecer deportivamente, así sea en Temperley o en otro lado”.

Panorama de renovación

El delantero recibió sondeos de clubes de la Superliga, del exterior y no descartó la posibilidad de continuar su carrera profesional en otro lado. “No hay nada concreto y todo es de palabra. La pandemia hace que todo se complique, por eso hay que esperar a que se mueva un poco. Me tocó jugar en Temperley y defendí la camiseta como si fuera un hincha. Quizás estaré o no acá, pero nosotros trabajamos de esto y buscamos lo mejor”, indicó.

Por otra parte, sobre la posibilidad de emigrar y dejar de vestir los colores del Gasolero, señaló: “Todavía estoy negociando mi continuidad. De irme me gustaría que sea en la cancha, peleando por el ascenso”. En paralelo, apostó por la conformación de un grupo competitivo: “Ojalá los que estén puedan culminar el objetivo de pelear por el ascenso”.

“Las fechas que le quedan a Temperley, le costará afrontarlas y deberá empezar de cero. Entran nuevos jugadores que no se conocen y el equipo lleva un tiempo de adaptación, espero que cuando toque arrancar existan uno o dos meses de preparación para entenderse dentro de la cancha, que es algo muy difícil”, concluyó González.