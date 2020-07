La lucha de Fernando, el primer recuperado de Covid-19 en el Meléndez

La historia de Fernando, el primer recuperado del Hospital Lucio Meléndez que recibió plasma, se transforma en una esperanza para todos aquellos que se encuentran cursando la enfermedad con de manera crítica.

Fernando ingresó el 19 de junio a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital de Adrogué con “muy pocos” antecedentes de salud pero con dificultades respiratorias por contagio de Covid-19. Pero pese a haber transitado la enfermedad con complicaciones hoy está muy cerca de poder regresar a su casa y reencontrarse con su familia luego de un mes.

La jefa de la UTI del Meléndez, Ilda Vega Weiss, explicó a Info Región la importancia de la donación de plasma, y su concientización. “La forma de actuar del plasma es reforzar la propia inmunidad, es darle al paciente lo que no tiene y no puede producir. Vos le estás dando los soldados que no tiene para pelear la batalla“, remarcó.

Para la médica, hay algunos mitos a derribar que giran en torno a este tratamiento.”En los establecimientos estatales reciben plasma quienes lo necesitan. Acá no valen títulos, ni chapas, ni nada. Eso es claramente así. Fernando no era un tipo conocido, no tiene ningún puesto político, es un hombre laburador con familia que entró con un problema y nosotros intentamos resolvérselo. Era nuestro paciente y para nosotros era importante”, aseguró.

Pese a tener tan sólo 48 años y no contar con ninguna enfermedad cardiovascular o pulmonar, las cosas se complicaron para Fernando. “Para estabilizar la primera necesidad de oxigenación que tuvo estuvimos cinco horas trabajando para llegar a una oxigenación aceptable”, profundizó Weiss.

“Tuvimos que tenerlo en un coma muy profundo, ventilado durante veinte días en total”, explicó. Y luego llegó el plasma y se renovaron las esperanzas. Día a día Fernando empezó a mejorar, logró salir de la ventilación mecánica y también de terapia intensiva. Además, según la jefa de la UTI, dicha recuperación fue buena.

La médica hizo hincapié en cuáles son las cuestiones que se deben repensar a la hora de entender esta compleja situación. Por eso señaló que se debe “apuntar” a que los pacientes recuperados de coronavirus donen plasma y a que se tome conciencia porque el plasma “no se hace en un laboratorio, no se puede comprar ni fabricar, ni siquiera en forma casera”. “La única forma es de persona en persona, de corazón a corazón”, aseveró.

Cómo atraviesan los familiares del contagiado la enfermedad: “La gente tiene que entender que estos pacientes están muy solos y las familias sufren mucho“, señaló. “Estos pacientes no tienen soldados, no tienen con qué y con el plasma lo que les estás dando es eso: un ejército que se lo ponés de afuera, que lo produjo otra persona pero que a ese paciente le sirve para luchar contra su enfermedad”, describió

Hasta el día de hoy, es “lo único que funciona”. Weiss detalló que existe “mucha gente que tiene la idea de que vos le pasás el plasma a una persona” y “al otro día se va a la casa”, pero aclaró que es un proceso. “Si vos lográs ponerle ese ejército, tiene muchas mas chances de salir adelante que si no lo tuviera”, apuntó.

Para la profesional es de suma utilidad visibilizar que no todos los pacientes que cursen el coronavirus van a recibir plasma. “El tema es cuanto antes mejor pero tiene que tener ciertas condiciones el paciente porque no todos los pacientes necesitan recibir ese plasma”. Pero quienes necesitan o vayan a necesitarlo, dependerá de “qué camino que tome esa enfermedad” y de la evolución clínica.

Actualmente, Fernando se encuentra recuperado de la enfermedad en una sala de clínica médica. Él “podría estar en la casa pero se necesita recuperar de otras cosas”. “Un paciente que está 20 días conectado a un respirador, en un estado de coma, pierde fuerza muscular. De la enfermedad está recuperado, lo que tiene que hacer ahora es rehabilitar el camión que le pasó por encima, recuperar fuerza muscular, su voz y también su fuerza”, completó.

No obstante, aunque esta historia concluya con esperanza, estos procesos son “devastadores” para los allegados de quienes quedan internados por haberse contagiado de Covid-19. Ya que los pacientes no pueden recibir visita y las familias están en sus casas a la espera de que suene el teléfono, y a veces no son tan buenas las noticias. “Y si las cosas no terminan bien no se pueden ni despedir“, lamentó.

En Almirante Brown ya son 1332 los vecinos recuperados y bajo la consigna de ayudar, el Municipio cuenta con el programa solidario Causa Común mediante el cual promueve la donación voluntaria de plasma saguíneo por parte de aquellos vecinos y vecinas que hayan superado al Covid-19. Pese a que desde el municipio están contactando a los recuperados, Causa Común tiene Whatsapp, 1169602774 y una casilla de mail disponible, causacomun@brown.gpb.ar, para quien se quiera contactar. Porque esto es persona a persona, corazón a corazón.