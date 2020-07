Plasma, un tratamiento que entusiasma: ¿Cómo y dónde donar?

Poco a poco comienzan a surgir más campañas que alientan a la donación de plasma por parte de los pacientes recuperados de coronavirus para ayudar con el tratamiento a aquellos que están transitando la enfermedad y cuyas defensas no responden de forma adecuada para combatirla.

Si bien es un tratamiento se encuentra en una etapa en la que se lo califica de posibilidad y no de certeza, los dirigentes políticos y sanitarios fomentan a que aquellos que lograron recuperarse puedan donar plasma, que se realiza de manera voluntaria y solidaria.

Días atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a que los pacientes recuperados de coronavirus donen plasma debido a que “muchas personas pueden recuperarse” gracias a ello. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, en ese sentido, afirmó en declaraciones radiales que “con las estrategias terapéuticas se pueden tener buenas noticias, como con el plasma”, aunque aclaró que “hay resultados alentadores aunque aún no conclusiones”.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la declaración de interés de la donación de plasma, la cual faculta al Poder Ejecutivo para que pueda instar a los pacientes recuperados de Covid-19 a constituirse como donantes.

El plasma y la donación

El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) explica que el plasma es la porción líquida de la sangre en la que se encuentran suspendidos los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. “Cuando se produce la infusión, las defensas empleadas del individuo curado de Covid-19 son transferidas al paciente infectado”, apunta en su página web.

Ahora, ¿quiénes pueden donar?

Todas aquellas personas que hayan pasado 14 días de su recuperación y cuenten con dos pruebas negativas para COVID-19 realizadas con al menos un intervalo de 24 horas con toma de muestra nasofaríngea.

Las personas que tuvieron una prueba de diagnóstico positiva de Covid-19 pero nunca desarrollaron síntomas. Deberán esperar 28 días para efectuar la donación.

Deberán cumplir con los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual (tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y pesar más de 50kg) y firmar un Consentimiento Informado específico previo a la donación en la que se explicita que su donación se realiza para ser utilizada en pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional, encargado de evaluar los riesgos y beneficios de este tratamiento.

Además, sólo se puede donar dos veces por mes y no más de 24 al año. El protocolo es muy similar al tradicional de sangre aunque, en este caso, se extraen todos los componentes de la sangre, se centrifugan y los glóbulos rojos son devueltos al donante. De esta manera, el donante retorna a su hogar con los mismos componentes con los que llegó. El proceso dura unos 60 minutos.

Finalmente, son seis los centros habilitados en la provincia de Buenos Aires (AMBA) para la donación: El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIBA), el Hospital El Cruce, el Hospital Posadas, el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, la Fundación Hematológica Sarmiento, y la Fundación Hemocentro Buenos Aires .

La Región

El hospital Ramón Carrillo de San Vicente ya recibe donaciones de plasma en el sector de hemoterapia por parte de los pacientes recuperados de COVID-19. Tenés que comunicarte al (011) 15-6418-9851 y las autoridades sanitarias te informarán cuándo y a dónde hay que dirigirse.

Además, los municipios comienzan a realizar campañas para incentivar a que los vecinos que lograron recuperarse de coronavirus puedan ayudar a otros contagiados.

El plasma es una fracción de la sangre. Tu gesto voluntario y solidario permitirá ofrecer una nueva alternativa para el tratamiento de pacientes.

Si tenés el alta de Coronavirus, llamá al 0800-222-0101. pic.twitter.com/IRaoJUBZcu — Mun Lomas de Zamora (@MunicipioLdeZ) June 30, 2020

Almirante Brown tomó la posta y avanza a paso firme en este aspecto. A través de la campaña “Causa Común”, el Municipio organizó y concretó un operativo especial que permitió que finalmente tres vecinos del distrito se conviertan en los primeros donantes de plasma sanguínea luego de haberse curado del Covid-19.

Lomas de Zamora, en tanto, realizó una campaña en conjunto con CUCAIBA para realizar un “gesto voluntario y solidario permitirá ofrecer una nueva alternativa para el tratamiento de pacientes”. Si tenes el alta, podes llamar al 0-800-222-0101 y ser parte del listado.

Vale recordar que el intendente Martín Insaurralde fue tratado con plasma en el Hospital de Llavallol luego de que su equipo médico detectara una disminución en su capacidad respiratoria, además de ser paciente de riesgo.

Finalmente, el secretario de Salud de Lanús, Gustavo Sieli, quien realizó una videoconferencia para tratar algunos temas sanitarios, explicó que están articulando “con un montón de fundaciones para hacer una campaña y crear un banco de plasma municipal”. “Hay un montón de situaciones que se están barajando, pero es un proyecto de fase experimental. No hay algo concreto de cmo el plasma actúa en las personas. Por ahora, es muy beneficiosos pero no hay una revisión sistemática. Y cuando uno aplica el tratamiento, tiene que tener un aval científico. Desde el municipio todavía no se aplicó, pero estamos evaluando opciones para sistematizar la donación de plasma y trabajar en conjunto con la Provincia”, concluyó el funcionario.