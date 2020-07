Cacace tras su renovación: “Estoy muy cómodo en el club”

Ezequiel Cacace es uno de los futbolistas que acordó de palabra la renovación de su contrato con Talleres de Remedios de Escalada, por lo cual seguirá ligado a la institución en la continuidad del torneo de la Primera B.

El capitán es uno de los pilares en el esquema de Rodolfo Della Picca, por lo cual desde el cuerpo técnico comenzaron con el pie derecho un mercado de pases atípico.

“Estoy cómodo en el club, no tengo porque irme a otro lado si encontré mi lugar. Volví para conseguir tranquilidad y es lo que estoy viviendo ahora. Soy hincha del club y si algún día me voy es por algo que no pueda dejar pasar por una cuestión económica. Mientras sigan las cosas así, voy a seguir estando y quiero ganar algo con la institución”, subrayó el arquero, en contacto con Info Región.

Mercado de pases

Desde las autoridades del Tallarín tienen como principal premisa conformar un plantel competitivo pensando en una hipotética vuelta del fútbol, para mantener latente las chances de ascenso a la Primera Nacional por intermedio del Reducido.

Malvacio valoró “la confianza depositada” por parte del cuerpo técnico Las renovaciones de Cacace, Patricio Romero, Cristian Godoy, Nicolás Sainz y Nicolás Malvacio, sumado al refuerzo de Federico Freire, van en línea con esa intención. “Es importante que la base del equipo siga, primero porque se valora lo que hicimos y segundo porque no creo que un plantel que cambia 10 jugadores todos los torneos pueda continuar un proyecto. Las acciones que toman van en relación al discurso de sostener una idea. Esto no te garantiza el éxito, pero si te acerca un poco más”, evaluó el arquero. Por otra parte, aclaró que firmará su vínculo una vez iniciadas las prácticas presenciales, aunque ya acordó su continuidad en Timote y Castro. “Si bien no firmé el contrato es una cuestión de formalidad. Dimos el ok y ahora a esperar que pase la cuarentena”, explicó.

El objetivo

La vuelta a los entrenamientos está cada vez más cerca. Desde AFA presentaron protocolos sanitarios, los cuales serán evaluados para un regreso más seguro en un contexto en el cual los contagios de covid-19 van en aumento.

Talleres intentará buscar la mejor puesta a punto para pelear por el ascenso, a la espera de de las definiciones sobre la continuidad del campeonato.

Sobre las metas propuestas como grupo para el futuro, Cacace concluyó: “El club institucionalmente está preparado para el salto. Hay un crecimiento a nivel infraestructura y nosotros debemos acompañarlo dentro de la cancha. Desde la dirigencia creyeron que el equipo tenía que seguir y potenciarlo, ojalá se nos dé el ascenso y sino apuntar a la siguiente temporada”.