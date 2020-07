Lanús: “El PJ no está tomando una actitud a la altura de las circunstancias”, criticó García

El dirigente peronista y ex concejal de Lanús Jorge García confirmó que será el nuevo Director de la Jefatura de Gabinete, área a cargo de Diego Kravetz, y subrayó que lo convocaron para “trabajar en cerrar la grieta”. Además, sostuvo que el Partido Justicialista local “no está tomando una actitud a la altura de las circunstancias” y que hay disconformidad con el denominado “Grupo del Ateneo”.

“El sector del peronismo que se une al Ejecutivo cada vez se va ampliando más por la lógica propia de lo que ocurre en Lanús. La militancia kirchnerista está disconforme con lo que está ocurriendo y se siente alejada del grupo que los representa y el PJ no está tomando una actitud a la altura de las circunstancias. En este contexto somos un grupo de dirigentes los que vemos que no podemos seguir inactivos ante esta situación que está viviendo el país y sobre todo nuestra comuna”, afirmó el dirigente en diálogo con Info Región.

En esa sintonía, subrayó que no está de acuerdo “con el silencio que hay en el Partido Justicialista” de Lanús, del cual es secretario, y aclaró que las diferencias con el presidente del espacio Darío Díaz Pérez “son políticas y no personales”. Además, señaló que junto con otros secretarios del partido ven que “hay nuevas formas de hacer política”.

Nuevo cargo

Por otro lado, explicó que la convocatoria para sumarse al Ejecutivo llegó “por una invitación de Kravetz, a través del concejal Marcelo Villa” y que en la charla que mantuvieron lo convocaron “en pos de trabajar para cerrar la grieta”.

“Estaba un poco inactivo, no por elección sino porque como a todos me agarró la pandemia y me gustó la propuesta que me hicieron. Nos toca vivir en este momento tan particular y vamos a tener a nivel mundial una post pandemia que va a dejar consecuencias económicas y sociales desastrosas y uno debe después de tantos años de militancia seguir trabajando para los vecinos de Lanús”, enfatizó.

Asimismo, detalló que su tarea va a ser “estar presente en todos los lugares que lo requiera la Jefatura de Gabinete, realizando mayormente un trabajo de campo para darle una mano al vecino cuando lo requiera”.

“Objetivos personales a esta altura de mi vida, ya no tengo. Lo hago por la vocación de servicio y por seguir trabajando para el pueblo de Lanús, sino ya tendría que jubilarme, pero como dijo una vez Néstor Kirchner, de la política nunca nadie se jubila”, añadió.

Trabajo en conjunto

Por último, señaló que el presidente Alberto Fernández, “es el primero que hace demostraciones acabadas para tener tener una sociedad unida” y aseguró que “está a la vista que el intendente, Néstor Grindetti, tiene una buena relación con Nación y Provincia”.

“Alberto vino a Villa Caraza a caminar la calle en conjunto con las autoridades locales trabajando codo a codo y cada vez que tiene que dar un anuncio lo hace con el gobernador, Axel Kicillof, de un lado y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del otro. Además, no hay otra manera de trabajar en esta instancia que está atravesando el país, sería una locura no hacerlo en conjunto”, concluyó.