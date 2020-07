Lanús: Para Villa, fue “inoportuno” el comunicado tras la muerte de Fabián Gutiérrez

El concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Marcelo Villa consideró “inoportuno y desafortunado” el comunicado que sacó el espacio tras la muerte de Fabián Gutiérrez y sostuvo que “es duro y lamentable” querer endilgar un asesinato a un sector del gobierno.

“El comunicado que firmó entre otros, Patricia Bullrich, fue bastante desafortunado, no creo que haya sido mal intencionado, pero me parece inoportuno y rápidamente se está trabajando para dilucidar qué es lo que había sucedido. Endilgar un asesinato a un sector del gobierno me pareció duro y lamentable, creo que a veces hay no hay que apurarse, hay que saber esperar y opinar en consecuencia”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

Siguiendo esa línea, el dirigente del PRO advirtió que “a algunos que no tienen la responsabilidad de gestionar les resulta más ligera la posibilidad de hacer comentarios” y remarcó que “una cosa es gobernar y otra opinar”.

“Aquellos como Néstor Grindetti que tienen la obligación de gestionar son los que van marcando el camino de la sensatez y la prudencia, nosotros tenemos que llevar adelante los destinos de la ciudad y del vecino de Lanús y eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. A aquellos que no tienen un lugar legislativo ni ejecutivo los invito a que sigamos construyendo todos juntos y sobre todo a privilegiar salir de esta pandemia y no posicionarse políticamente”, enfatizó.

Comité de crisis

Este miércoles se volvió a reunir el comité de crisis local y fueron parte del encuentro el intendente y concejales y consejeros tanto del oficialismo como de la oposición. Al respecto, Villa destacó “el trabajo en conjunto entre todos los sectores” y explicó que “se hizo un repaso rápido de la situación actual y lo que falta hacer en torno a la pandemia”, así cómo también el intendente “comentó las cuestiones que se charlaron en la reunión con el presidente Alberto Fernández”. Además “se acordó poner una fecha para la siguiente reunión de la mesa de género”.

“Antes había reuniones con más frecuencias pero tiene que ver con que venimos funcionando con una dinámica muy buena en todos los operativos, algunos en conjunto con la Provincia. Las primeras tenían más un sentido de organización para salir a la calle y ahora fue un encuentro de todos los que estamos trabajando en la salida de esta pandemia”, añadió.

En cuanto a la relación con el Frente de Todos local, afirmó que “más allá de algún cruce por motivos puntuales, no hubo grandes rispideces” y ponderó “el trabajo coordinado con todos los sectores institucionales que tienen una representación en el Concejo”.

“Siempre hay algún intento de sacar rédito político y me parece una de las cosas de mayor bajeza, porque de esto tenemos que salir todos juntos. En los dos extremos de la política a veces especulan con sacar algún beneficio, pero la gente sabe quienes somos tanto del oficialismo como de la oposición, los que estamos trabajando en la calle todos los días para terminar con esto”, remarcó.

Salida económica

Por último, se refirió a la reunión entre el intendente y el presidente y marcó que “no solo se juntaron varias veces, sino también Grindetti mantiene comunicación con distintos sectores del Gobierno nacional”. Además valoró que “se planteó algo muy interesante que es ver cómo empezar pensar en la salida económica”.

“Se habló sobre el acuerdo que está llevando adelante el Presidente y el Intendente dejó plasmado que es una buena salida, me parece muy interesante porque es un paso más para consolidar el trabajo que estamos haciendo en conjunto en esta situación crítica que ninguno imaginó y de la que vamos aprendiendo día a día porque nadie en el mundo sabe cómo vamos a seguir y a salir”, concluyó Villa.