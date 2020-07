“Lo más importante es lograr el ascenso”, subrayó Leys

El volante central proveniente de Sarmiento de Junín Franco Leys acordó su incorporación a Temperley y aguardar la reanudación de la Primera Nacional para “pelear” el ascenso a Primero División.

En diálogo con Info Región, Leys también contó como fue su llegada al Gasolero: “Le escribí un mensaje a mi amigo Ariel Cólzera para felicitarlo por su arreglo con Temperley. Me preguntó por mi situación con Sarmiento y le expliqué que me quería ir. Fue ahí cuando me dijo que iba a hablar con el club para ver si necesitaban a alguien para cubrir mi posición y de ser así, les diría mi nombre. A los dos días me llamaron desde la dirigencia”.

Además ya habló con el entrenador Walter Perazzo, quien lo llamó para darle “la bienvenida, hablar por el estado físico y la recuperación de la rodilla” ya que en julio pasado, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, que lo llevó a perder la primera parte del torneo.

Indicó luego que se decidió por Temperley por “el orden, la familiaridad y la unión” que maneja el Gasolero. “También lo deportivo me trajo hasta acá. El club pelea por estar arriba y busca armar un equipo para pelear por el ascenso, que sumado a la confianza del cuerpo técnico, fueron otros de los motivos”, resaltó.

Y subrayó: “El objetivo ahora es claro, lograr el ascenso es lo más importante. Temperley está a pocos puntos de Atlanta y si se juegan las nueves fechas restantes vamos a pelear hasta el final. Si sale disputar el Reducido se peleará a morir, para tratar de ascender”.

Evaluó, asimismo, que “la clave para ascender es que el equipo logre ensamblarse rápido”. “Todos los planteles serán nuevos, en la mayoría renuevan jugadores”, apuntó.

A la espera de la reanudación

Leys se encuentra actualmente en la ciudad de San Lorenzo, entrenando por su cuenta, esperando “con ansias” alguna resolución por parte de las autoridades para la reanudación del torneo.

“Llevamos mucho tiempo parado y sin contacto con la pelota. Para el que vive en un departamento se le complica hacer trabajos con ella, no así en mi caso, ya que en la ciudad se encuentra en otra fase y uno puede salir al campo o ir a una cancha y patear”, señaló.