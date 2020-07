Lomas: Desde Cambiemos sostienen que la inseguridad “se agravó” por la pandemia

El concejal por Cambiemos de Lomas de Zamora Gabriel Mércuri advirtió que los problemas “frecuentes” que sufren los vecinos están “agravados” por la pandemia por lo que valoró la reunión que tendrán este martes con responsables del área de Seguridad en el distrito, encuentro en el que además se analizarán proyectos al respecto que ingresaron en la última sesión del Concejo Deliberante.

En diálogo con Info Región, el edil recalcó que “la inseguridad no se negocia” ni es un tema “que se puede dejar pasar”. “Estamos hablando de un flagelo que preocupa a toda la sociedad. Acá no hay discriminación. No lo vamos a politizar porque es algo que sufrimos todos por igual”, enfatizó.

Comenzaron los operativos de fuerzas federales en la Región Asimismo, apuntó que “no solo se soluciona con política”, sino “con políticas sociales, de producción y de trabajo”. Edesur En la sesión además se sancionaron dos proyectos por unanimidad para exigir respuestas a Edesur por los reiterados cortes de luz aunque Mércuri señaló que esta “no es una cuestión de ahora” sino de “hace muchos años”. Pidió, en este punto, la conformación de “una mesa donde se siente el Municipio, el Concejo Deliberante y asociaciones que quieran que el servicio funcione como corresponde”.

Añadió que aunque hoy “está en discusión la continuidad de la empresa”, hasta que no esté esa solución “propiamente del Gobierno nacional y provincial, habría que ver los lugares donde el problema se repite” para buscar una solución.

Rechazo

Mércuri, por último, indicó que el rechazo de su bloque a la Rendición de Cuentas del ejercicio del 2019 fue “simplemente una decisión política” y recordó que su espacio “siempre” acompaña el Presupuesto. “Es una postura que tenemos de hace muchos años”, agregó.