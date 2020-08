Vega se va de Temperley: “Me costó tomar la decisión”

“Me costó tomar la decisión”, admitió el volante Alexis Vega tras finalizar su vínculo con Temperley luego de un año de vestir los colores de Gasolero en la Primera Nacional.

“El club y el cuerpo técnico estaban interesados en que continúe, en estos últimos días surgieron otras propuestas que me ayudarán desde lo personal a seguir creciendo en lo futbolístico. Decidí desvincularme de Temperley para que el club busque alguien en ese puesto, no ser egoísta y hacerlos esperar más”, comentó Vega, en diálogo con Info Región.

En ese sentido, admitió que “costo la decisión” de dejar el Celeste, ya que se había “formado un equipo muy lindo”. “La gente del club siempre me trato de la mejor manera. Obviamente que a uno le cuesta cuando está cómodo en un lugar, pero lo miro como un salto en la carrera y una mejora para lo que viene”, señaló.

“Se venía hablando el tema y llegado al caso, Temperley se portó súper bien conmigo, desde el cuerpo técnico también esperaron hasta lo último”, valoró. El volante, a su vez, confirmó que tiene ofertas de clubes de la Superliga para continuar su carrera.

De cara a lo que viene, el jugador tiene “las mejores expectativas” y apuntará a “dejar todo”. “Intento año tras año ir creciendo un poco más, desde que arranque en la D sueño con jugar en Primera”, admitió.

“Me llevo muchas cosas, fue un club hermoso, muy organizado y la gente que está ahí siempre me trato de la mejor manera”, insistió, aunque no dejó la puerta abierta para volver en otra oportunidad: “Ojalá algún día tenga la posibilidad de volver, porque me hicieron sentir muy cómodo”.