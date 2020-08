Ley de Financiamiento: “Es nuestra responsabilidad conocer todos los datos”

El diputado bonaerense por Juntos por el Cambio Adrián Urrelli justificó la decisión de no tratar el proyecto en la última sesión porque necesitaban “mayor información”.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Adrián Urreli, sostuvo que Juntos por el Cambio decidió no tratar el proyecto de Ley de Financiamiento en la última sesión porque necesitaban “mayor información” y aseguró que “no hay una negativa cerrada”. Además, señaló que el aislamiento “se está haciendo muy largo”.

La legislatura bonaerense tenía previsto tratar el pedido de autorización para tomar deuda por parte del Ejecutivo pero el oficialismo no logró el consenso con la oposición y el tema se discutirá en la Comisión de Presupuesto. “Solicitamos de mínima conocer la aplicación de los recursos y entendemos para poder trabajar para el tratamiento necesitamos la información. No hay otra cosa”, afirmó el diputado por Juntos por el Cambio en diálogo con Info Región.

Además, el legislador oriundo de Lanús consideró que las críticas del Frente de Todos “no corresponden” al señalar que desde la oposición fueron “claros” y que “en ningún momento se buscó bloquear el endeudamiento”.

“No hay una negativa cerrada, tenemos que evaluar el tema, nada más. No lo hacemos desde un marco caprichoso, es nuestra responsabilidad conocer todos los datos, no solo el monto y corroborar que la aplicación sea coherente”, remarcó.

Aislamiento

Por otro lado, se refirió a la nueva extención del aislamiento y enfatizó que “quienes están tomando las decisiones lo hacen con un conocimiento mayor al que seguramente tiene la mayoría”, pero señaló que “no se puede dejar de contemplar que pasaron muchos días”.

“Esto se está haciendo muy largo y le está pegando muy duro a la gente desde lo económico, desde el encierro y desde lo social. La verdad es que tengo la expectativa de que todas estas cosas se consideren adecuadamente”, añadió el diputado.

Hospital Evita

Para finalizar, explicó que en el Hospital Evita de Lanús “hubo un problema por una gran cantidad de personal contagiado” lo cual llevó a que “se redujera la posibilidad de atender las distintas contingencias”.

“Desde el municipio nos pusimos a disposición y tratamos de ayudar desde nuestro lugar. Además, en el Evita funciona el centro de laboratorio donde se analizan las muestras de posibles infectados con Covid -19 y eso está en problemas por lo que tenemos que derivar casos a otros dos lugares. Nos gustaría que esté toda la voluntad para resolver el tema del Hospital porque hoy es una situación complicada”, concluyó.