Se acerca el Día del Niño pero las ventas siguen “planchadas”

El 16 de agosto se celebra el Día del Niño y a pesar de la apertura de nuevos comercios, entre ellos las jugueterías, las cámaras de comercio de la Región advirtieron que las expectativas de venta para esta fecha “no son buenas” porque “la gente no tiene plata y no sale a la calle por miedo al coronavirus”.

Con el anuncio de la Fase 3 de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 22 de julio se habilitaron las jugueterías, entre otros rubros. Es una buena noticia pensando en el Día del Niño, pero lo cierto es que las ventas están “planchadas” y son dos las causas: bolsillos castigados y temor a salir a comprar por el virus.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora valoraron las nuevas habilitaciones, pero lamentaron que de todas maneras “las ventas por el Día del Niño no van a superar más de un 30 ó un 40 por ciento” de ganancias. “No hay buenas expectativas de ventas, por suerte se habilitaron las jugueterías, había miedo de que no ocurriera, y claro que esperamos que vendan más de la cuenta, pero no se espera más que un 30 o 40 por ciento, porque ningún rubro está pudiendo vender más que eso, salvo lo que está relacionado con alimentos”, detalló el titular de la cámara, Alberto Kahale.

A su vez, Kahale aseguró que aunque hayan abierto otros rubros comerciales “la gente no tiene plata y no sale a la calle por miedo al coronavirus”. El mismo análisis hizo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown, Martín Cao, quien advierte que “el bolsillo del consumidor está castigado”.

Cao sostuvo que a pesar de la reapertura de comercios “las ventas siguen planchadas” e indicó que las expectativas para el Día del Niño “son moderadas”. “Esta última semana y media que han podido abrir jugueterías y otros rubros el consumo ha estado muy caído” indicó Cao. Sin embargo, el titular de la cámara de Brown, demostró un ápice de esperanza sobre la posibilidad de que las ventas repunten en los próximos días.

“Hay que tener en cuenta que una cosa es el bolsillo ahora y otra a principio de mes, en principio la expectativa es moderada, pero respecto de cómo vienen las ventas se espera vender más en los próximos días, igual en relación al año pasado, obviamente va a estar por debajo”, advirtió Cao.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Avellaneda, el titular Roberto García, señaló que el distrito las ventas “siguen planchadas” y son de “hasta un 30 por ciento”, pero valoró que “en el contexto que se estaba teniendo, se ve un mayor consumo”. “Tenemos expectativas de un mayor consumo, no sólo juguetes sino también en textil y calzado, siempre dentro de los parámetros en los que nos movemos en este momento”, apuntó.